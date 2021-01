WTA Abu Dhai: Qualificazioni. Lucrezia Stefanini e Bianca Turati centrano il main draw. Peccato per Jessica Pieri che manca due match point

Lucrezia Stefanini e Bianca Turati si sono qualificate per il tabellone principale del torneo WTA 500 di Abu Dhabi.

La Stefanini, n.394 WTA, ha sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni in rimonta 16 62 76(0), dopo quasi due ore e mezza di partita e tre match-point annullati, la rumena Irina Fetecau, n.309 del ranking e 15esima testa di serie.

Qualificazione ottenuta anche da Bianca Turati. La 23enne comasca, n.318 del ranking, ha sconfitto per 60 63, in un’ora e 21 minuti, la connazionale Martina Caregaro.

Fuori, invece, al turno finale Jessica Pieri: l’azzurra, n.294 del ranking e 13esima testa di serie delle “quali”, ha ceduto 46 75 75, dopo due ore e 45 minuti di gioco, all’ungherese Anna Bogdan, n.275 WTA e sesta testa di serie delle “quali”.

Jessica nel set decisivo ha avuto più volte un break di vantaggio ed ha anche fallito due match-point sul 5-4.

Turno Decisivo Qualificazione



WTA WTA Abu Dhabi Stefanini L. Stefanini L. 0 1 6 7 Fetecau I. Fetecau I. 0 6 2 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 7-6 Tiebreak 6-6 → 7-6 Tiebreak 5-6 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 3-5 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 3-4 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Tiebreak 1-5 → 1-6 Tiebreak 1-4 → 1-5 Tiebreak 0-4 → 1-4 Tiebreak 0-3 → 0-4 Tiebreak 0-2 → 0-3 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1

WTA WTA Abu Dhabi Turati B. Turati B. 6 6 Caregaro M. Caregaro M. 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Tiebreak 5-0 → 6-0 Tiebreak 4-0 → 5-0 Tiebreak 3-0 → 4-0 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0