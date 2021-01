ATP Antalya: I risultati completi del Primo Turno di Quali. Vavassori e Pellegrino al turno decisivo

Andrea Vavassori e Andrea Pellegrino conquistano il turno decisivo nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Antalya.

Vavassori, n.315 ATP, ha superato per 75 61, in un’ora e 6 minuti di gioco, lo spagnolo Roberto Ortega-Olmedo, n.291 del ranking mondiale. Nel match che vale un posto in tabellone principale Vavassori affronterà domani il 19enne bulgaro Adrian Andreev, n.564 ATP e in gara con una wild card.

Avanza al turno decisivo anche Andrea Pellegrino che ha sconfitto in rimonta per 36 62 60, in un’ora e 22 minuti, il turco Cengiz Aksu, n.903 del ranking, in tabellone come “alternate”.

Pellegrino nel turno di qualificazione troverà dall’altra parte della rete il vincente dell’incontro fra il bosniaco Mirza Basic, n.329 ATP, e il bulgaro Dimitar Kuzmanov, n.298 del ranking e ottava testa di serie delle “quali (BUL)

ATP Antalya 250 | Cemento | e300.000 – 1° Turno Quali

Center Court – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [3] Blaz Kavcic vs [WC] Togan Tokac



ATP ATP Antalya Kavcic B. Kavcic B. 6 6 Tokac T. Tokac T. 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 5-1 → 5-2 Tiebreak 4-1 → 5-1 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 2-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-0

2. [4] Andrea Pellegrino vs [Alt] Cengiz Aksu



ATP ATP Antalya Pellegrino A. Pellegrino A. 3 6 6 Aksu C. Aksu C. 6 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Tiebreak 5-0 → 6-0 Tiebreak 4-0 → 5-0 Tiebreak 3-0 → 4-0 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 4-1 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 3-0 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tiebreak 3-5 → 3-6 Tiebreak 2-5 → 3-5 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 1-4 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

3. [5] Matthias Bachinger vs Vladyslav Orlov



ATP ATP Antalya Bachinger M. Bachinger M. 0 6 1 Orlov V. Orlov V. 0 1 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 1-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Tiebreak 5-1 → 6-1 Tiebreak 5-0 → 5-1 Tiebreak 4-0 → 5-0 Tiebreak 3-0 → 4-0 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Andrey Golubev vs [12] Alex Molcan



ATP ATP Antalya Golubev A. Golubev A. 2 5 Molcan A. Molcan A. 6 7 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Tiebreak 5-6 → 5-7 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 3-5 → 4-5 Tiebreak 3-4 → 3-5 Tiebreak 3-3 → 3-4 Tiebreak 3-2 → 3-3 Tiebreak 3-1 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Tiebreak 2-5 → 2-6 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 0-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

2. [1] Pedja Krstin vs [WC] Mert Naci Turker



ATP ATP Antalya Krstin P. Krstin P. 2 1 Turker M. Turker M. 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Tiebreak 1-5 → 1-6 Tiebreak 1-4 → 1-5 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Tiebreak 2-5 → 2-6 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 1-4 → 2-4 Tiebreak 1-3 → 1-4 Tiebreak 1-2 → 1-3 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 1-0 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 1-0

3. [2] Pavel Kotov vs [WC] Umut Akkoyun



ATP ATP Antalya Kotov P. Kotov P. 0 3 Akkoyun U. Akkoyun U. 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 3-2 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [6] Roberto Ortega-Olmedo vs Andrea Vavassori



ATP ATP Antalya Ortega-Olmedo R. Ortega-Olmedo R. 5 1 Vavassori A. Vavassori A. 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Tiebreak 1-5 → 1-6 Tiebreak 0-5 → 1-5 Tiebreak 0-4 → 0-5 Tiebreak 0-3 → 0-4 Tiebreak 0-2 → 0-3 Tiebreak 0-1 → 0-2 Tiebreak 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Tiebreak 5-5 Tiebreak 4-5 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 4-5 Tiebreak 4-3 → 4-4 Tiebreak 4-2 → 4-3 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-0

2. Vitaliy Sachko vs [11] Michael Vrbensky



ATP ATP Antalya Sachko V. Sachko V. 5 2 Vrbensky M. Vrbensky M. 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Tiebreak 2-5 → 2-6 Tiebreak 2-4 → 2-5 Tiebreak 2-3 → 2-4 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Tiebreak 5-6 → 5-7 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 5-4 → 5-5 Tiebreak 4-4 → 5-4 Tiebreak 4-3 → 4-4 Tiebreak 4-2 → 4-3 Tiebreak 4-1 → 4-2 Tiebreak 3-1 → 4-1 Tiebreak 3-0 → 3-1 Tiebreak 2-0 → 3-0 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0

3. Harri Heliovaara vs [9] Sasikumar Mukund



ATP ATP Antalya Heliovaara H. Heliovaara H. 0 0 Mukund S. Mukund S. 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Court 3 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [WC] Adrian Andreev vs [7] Lukas Klein



ATP ATP Antalya Andreev A. Andreev A. 0 6 7 Klein L. Klein L. 0 3 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 7-6 Tiebreak 6-6 → 7-6 Tiebreak 6-5 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 6-5 Tiebreak 5-4 → 5-5 Tiebreak 5-3 → 5-4 Tiebreak 5-2 → 5-3 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 1-0 → 2-0 Tiebreak 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tiebreak 5-3 → 6-3 Tiebreak 4-3 → 5-3 Tiebreak 3-3 → 4-3 Tiebreak 2-3 → 3-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 2-0 → 2-1 Tiebreak 0-0

2. Mirza Basic vs [8] Dimitar Kuzmanov



ATP ATP Antalya Basic M. Basic M. 0 2 Kuzmanov D. Kuzmanov D. 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 2-3 Tiebreak 2-2 → 2-3 Tiebreak 1-2 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

3. Alexandar Lazarov vs [10] Lucas Miedler



Il match deve ancora iniziare