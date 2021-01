ATP Delray Beach: Il Tabellone di Qualificazione. Nessun azzurro al via (con il programma di domani)

ATP Delray Beach 250 | Cemento | $349.530

(1) Barrios Vera, Marcelo Tomas vs (PR) Harrison, Christian

(WC) Khan, Zane vs (6) Ritschard, Alexander

(2) Galovic, Viktor vs Dougaz, Aziz

(Alt) Escobar, Gonzalo vs (5) Quiroz, Roberto

(3) Oliveira, Goncalo vs (WC) Draxl, Liam

(Alt) Lock, Benjamin vs (7) King, Kevin

(4) Sakamoto, Pedro vs Young, Donald

Kozlov, Stefan vs (8) Haerteis, Johannes

Il programma di domani

Stadium – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Stefan Kozlov vs [8] Johannes Haerteis

2. [4] Pedro Sakamoto vs Donald Young

3. [1] Marcelo Tomas Barrios Vera vs [PR] Christian Harrison

4. Wayne Ferreira / Mikael Pernfors vs Tommy Haas / Jesse Levine (non prima ore: 20:30)

5. Jesse Levine vs Robby Ginepri (non prima ore: 00:00)

6. Luke Jensen / Murphy Jensen vs Wayne Ferreira / Mikael Pernfors (non prima ore: 02:00)

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Viktor Galovic vs Aziz Dougaz

2. [Alt] Gonzalo Escobar vs [5] Roberto Quiroz

3. [WC] Zane Khan vs [6] Alexander Ritschard

4. [3] Goncalo Oliveira vs [WC] Liam Draxl

5. [Alt] Benjamin Lock vs [7] Kevin King