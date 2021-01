Belinda Bencic rinuncia al torneo di Abu Dhabi

Non comincerà ad Abu Dhabi la stagione di Belinda Bencic, l’attuale n.12 del mondo.

La 23enne elvetica ha infatti deciso di rinunciare al torneo che apre la stagione del circuito WTA, in programma dal 6 gennaio. La tennista svizzera continuerà quindi ad allenarsi a Dubai, rimandando il suo debutto nel 2021 al WTA 500 di Melbourne, competizione alla quale parteciperà per prepararsi agli Australian Open, che prenderanno in via l’8 febbraio nella stessa città.