Il torneo di Antalya non sarà trasmesso nemmeno da Tennis Tv

Il torneo di Antalya, uno dei primi due eventi del 2021 – l’evento di qualificazione inizierà questo lunedì – non potrà essere seguito in TV (con Tennis TV), a causa di problemi legati all’ubicazione dei campi e ai mezzi esistenti locali.

L’ATP Tour ha informato questo venerdì che il torneo non è in grado di trasmettere l’evento con la consueta qualità per le piattaforme audiovisive del circuito, quindi, nel migliore dei casi, l’evento potrà essere seguito su un servizio di streaming di qualità simile ad un Challenger.