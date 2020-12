Lemon Bowl 2021: Il resoconto di giornata. Le qualificazioni entrano nel vivo

Il sole torna a splendere nella capitale e sui campi di New Penta 2000, Eschilo 2 e Polisportiva Palocco, circoli ospitanti della 37ª edizione del Lemon Bowl. Nella terza giornata di gara sono entrate nel vivo le qualificazioni, che culmineranno nel nuovo anno con le sfide del 1° gennaio valide per l’accesso ai tabelloni principali. Sin dai primi quindici, i presenti hanno assistito a tennis di ottimo livello, in particolar modo nell’under 12, dove tanti ragazzi al primo anno di categoria si candidano come mine vaganti.

Brescini: “Giocare in casa mi aiuta” – Alla voce di possibile rivelazione c’è Sara Brescini, che ha iniziato a gonfie vele il cammino nelle qualificazioni under 12. “In questi anni mi sono sempre trovata bene, giocare a Roma mi aiuta perché tra un match e l’altro posso riposarmi a casa – le parole della giocatrice capitolina, due anni fa vincitrice dell’evento under 8 -. Nel 2019 non pensavo di essere all’altezza delle altre bambine, quindi alzare il trofeo è stato davvero speciale. Quel trionfo sarà per sempre nel mio cuore”. Il ricordo dell’allieva di Silvano Papi, figlia di due sportivi: “Il tennis mi è sembrato un bello sport sin dall’inizio. Quando ero molto piccola guardavo gli altri giocare, poi su consiglio di mamma e papà ho provato – racconta Sara, che può fare grande affidamento sul trascorso dei genitori -. Quando sono nervosa la mia famiglia mi ricorda sempre che si tratta di un gioco. Credo siano sensazioni normali prima di una partita, e alla fine quando vinco provo sempre gioia e libertà”.

Manzo e Samarelli alimentano la truppa del sud – Tra i numerosi ragazzi in trasferta risalta Giovanni Manzo, siciliano classe 2007 alla prima partecipazione nel torneo: “Ho subito trovato quello che mi aspettavo, ci sono ragazzi da tutta Italia e c’è una bella atmosfera che rende il tutto più divertente – il feedback positivo dell’atleta nato ad Erice, presentatosi a Roma con i genitori -. Siamo partiti in macchina e abbiamo affrontato un viaggio di dieci ore nel quale abbiamo incontrato ogni tipo di clima”. Manzo si allena in Sicilia alle dipendenze di Enzo Naso: “A Trapani gioco con Naso e Maurizio Ellena, mentre al Circolo Tennis Palermo, dove sono tesserato, mi segue Fabio Fazzari – il team del giovane under 14 che proverà ad irrompere nel tabellone principale -. Sono davvero soddisfatto della vittoria odierna e naturalmente nei prossimi giorni darò il massimo per entrare in main draw”. Tra i protagonisti di giornata, la truppa del sud vanta anche Giuseppe Samarelli, ragazzo di Molfetta che ha iniziato la propria avventura dalle pre-qualificazioni: “Avevo già giocato la manifestazione, sono contento di essere tornato e ho ritrovato tanti amici che renderanno ancora più speciali questi giorni. La trasferta dalla Puglia è stata impegnativa ma gioco il Lemon Bowl con grande entusiasmo”.

Tutte le informazioni, le foto e i commenti di questa e delle passate edizioni del torneo sono disponibili sul sito web ufficiale: www.lemonbowl.it