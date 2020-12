WTA Palermo 2021: In vendità i biglietti per la prossima edizione

Ha preso il via la vendita degli abbonamenti alla 32^ edizione dei Palermo Ladies Open, Torneo internazionale di tennis femminile del circuito WTA in programma nel prossimo mese di luglio al Country Time Club. Gli organizzatori della manifestazione, che nel 2020 ha inaugurato la stagione agonistica dopo la sospensione per l’emergenza pandemica, hanno riservato prezzi scontati a tutti coloro i quali acquisteranno le tessere entro il 6 gennaio.

Due le tipologie di abbonamento: la prima al costo di 185 euro per i posti delle file 1, 3 e 5 della tribuna, mentre per le file da 7 a 13, il costo è di 125 euro.

La vendita avviene attraverso il circuito Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/programmazione/320-palermo-ladies-open/2205) oppure ci si può recare nella sede del Country Time Club di viale dell’Olimpo per acquistare direttamente in segreteria la tessera che da diritto ad assistere all’intero Torneo.

La disponibilità dei posti, al momento, è la stessa del 2020, e cioè di 340 su un totale dell’impianto di 1.500 sediolini. “Speriamo che le misure di contenimento e, soprattutto, le vaccinazioni consentano a luglio di avere un quadro pandemico più rassicurante – ha sottolineato il Direttore dei 32^ Palermo Ladies Open, Oliviero Palma – in questa prima fase della campagna abbonamenti, abbiamo pensato di mettere in vendita gli stessi posti dell’ultima edizione, ma siamo, chiaramente, pronti ad aumentare la disponibilità in base alle eventuali, nuove, autorizzazioni. Siamo, comunque, pienamente soddisfatti della risposta degli appassionati. La vendita libera delle tessere è stata preceduta da quella riservata ai vecchi abbonati: in 80 hanno esercitato il diritto di prelazione, dando così fiducia ad una manifestazione che quest’anno ha calamitato l’interesse mondiale dello sport per essere stata dopo il lockdown, la prima del tennis e con il pubblico presente”.

Un’edizione da record quella dello scorso mese di agosto con 17 milioni di telespettatori nel mondo, 2.548 ore complessive di trasmissione mandate in onda da 38 TV internazionali che hanno diffuso in 160 Paesi le immagini dei 31^ Palermo Ladies Open, vinti dalla francese Fiona Ferro.