Johanna Konta ed una carriera che potrebbe finire già nel 2022

La tennista britannica Johanna Konta ha rilasciato un’intervista a The Telegraph in cui ha parlato dell’importanza del tennis nella sua vita, ma non esclude che il tennis non sia più una priorità nel 2022.

Il numero 14 della classifica WTA evidenzia ancora la grande voglia di fare un’ottima stagione nel 2021:

“Il fatto di compiere 30 anni l’anno prossimo mi dà più motivazione. Mi trova stimoli per continuare a cercare cose importanti nel tennis. Mi vedo giocare almeno un’altra stagione dopo questa, ma poi vedremo perché devo considerare tanti aspetti. Vorrei essere madre per esempio e non sono ancora decisa a rinunciare al tennis dopo la maternità, ma preferisco lasciarlo per formare una famiglia”.

Ricordiamo che l’ultimo torneo del 2020 disputato da Johanna Konta è stato al Roland Garros quando fu sconfitta al primo turno da Coco Gauff.

Nome: Johanna Konta

Paese: United Kingdom

Data di nascita: 17.05.91, 29 anni

classifica WTA: 14

TOP posizione in classifica: 4 (17.07.17)

Punti: 3152

Totale incontri: 622

Vittorie: 384

Tasso di successo: 61.74 %