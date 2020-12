Rafael Nadal prepara la stagione 2021 (Video)

Anche se mancano ancora poco meno di due mesi, Rafael Nadal sta già preparando il terreno per gli Australian Open. In attesa della possibilità di partecipare a un torneo precedente, lo spagnolo sarà presente a Melbourne, con l’obiettivo di cercare di conquistare un torneo che non vince dal 2009, e dove è stato finalista nel 2019.

Nella sua Accademia, lo spagnolo si sta già allenando per la stagione 2021.