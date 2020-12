I Sakellaridis, tre fratelli che partecipano allo stesso torneo

Sicuramente curioso quello che sta accadendo questa settimana nel torneo ITF di Antalya.

Non capita tutti i giorni di vedere in campo nello stesso torneo tre membri della stessa famiglia. È quello che sta succedendo questa settimana all’ITF M15 Antalya, dove i fratelli Sakellaridis stanno cercando di qualificarsi per il tabellone principale.

Michalis Sakellaridis, 19 anni, è il più forte dei tre, anche se è classificato al n.1452 nel mondo. Ma anche i suoi fratelli Stefanos Sakellaridis (16 anni) e Dimitris Sakellaridis (14 anni), senza ranking, sono presenti al torneo per disputare le quali.

Questi tre tennisti erano nel tabellone di quali anche ad Heraklion tre settimane fa.