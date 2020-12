Alexander Zverev ha lasciato il tribunale di Londra con un accordo con l’ex società Ace Group

Alexander Zverev, numero sette della classifica mondiale, è stato nei notiziari negli ultimi mesi a causa delle accuse di violenza domestica della sua ex fidanzata Olya Sharipova. Ma prima di risolvere quel caso, il ventitreenne tedesco ha trascorso il suo giovedì in un tribunale di Londra per risolverne un altro: la controversa fine del suo contratto con Ace Group International, società che ha gestito la sua carriera fino al 2018.

“Patrício Appey [l’ex agente di Zverev] è stato costretto ad alzare bandiera bianca e ad accettare di rescindere il contratto che li aveva uniti 16 anni fa. Questo accordo è positivo per Sascha e un’umiliazione per Apprey e il suo avvocato. Stabilisce un importante precedente per i giovani atleti “, ha dichiarato Mark Stephens, avvocato di Zverev, fuori dal tribunale di Rolls Building.

Il tedesco, 23 anni, è rappresentato dal 2019 dal Team8, la società di Roger Federer e dell’americano Tony Godsick. In tribunale con Alexander Zverev c’erano i suoi genitori e suo fratello Mischa.