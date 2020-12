Max Eisenbud critica l’eccessiva presenza della WTA in Cina ” Le strutture sono incredibili, ma i tifosi non ci sono”

Max Eisenbud, agente IMG manager in passato anche di Maria Sharapova e Li Na, ha criticato la WTA per aver scommesso così tanto sul mercato cinese, un continente dove si svolgono moltissimi tornei.

Per Eisenbud, la WTA si è spinta troppo in là nello scommettere così tanto sulla Cina e a questo proposito dichiara. “Non ho mai creduto molto al numero di eventi in Cina. Penso che sia stato un grosso errore. Non sto dicendo che non si dovrebbero giocare eventi in quel paese, ma penso che ci siano troppi eventi, questo è il grande problema che la WTA sta vivendo in questo momento. Sono tornei dove c’è una capacità del 20% o del 30% di presenza del pubblico. Le strutture sono incredibili, ma i tifosi non ci sono”.