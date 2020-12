Carla Suarez Navarro ritorna in campo e si allena con Sara Errani

Il 2020 è stato un anno molto complicato per Carla Suarez Navarro.

La tennista spagnola ha dichiarato qualche mese fa di soffrire del linfoma di Hodgkin, che l’ha costretta a fermarsi per iniziare un trattamento di sei mesi di chemioterapia.

Carla ha confessato in più occasioni di volersi ritirare dal tennis e oggi è emerso un video in cui si è allenata con Sara Errani.

Indubbiamente, è una gioia rivedere Carla in campo e speriamo di vederla presto nei grandi tornei per salutarla come merita.