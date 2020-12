Tennis Australia subirà perdite per oltre 100 milioni di dollari australiani

Mentre il programma tecnico e sanitario dell’estate tennistica australiana sembra pronto per essere annunciato, con il probabile spostamento degli Australian Open all’8 di febbraio, iniziano a delinearsi anche gli scenari economici di un’edizione che vedrà altissimi costi ed un crollo nei ricavi. Ne parla diffusamente il quotidiano nazionale The Australian, che analizzando vari aspetti dell’evento arriva a stimare un salasso di oltre 100 milioni di dollari australiani (attualmente il cambio è di circa 0,60 rispetto all’Euro).

Infatti Tennis Australia sarà costretta ad impegnare grandi risorse per garantire la biosicurezza necessaria a svolgere l’evento con gli stringenti regimi sanitari in vigore nello stato di Victoria (ricordiamo che da settimane lo stato di Melbourne è riuscito ad arginare il virus nel proprio territorio). Non è stata stimata una cifra esatta, ma secondo il quotidiano verrà destinata la quasi totalità delle riserve finanziarie accumulate nelle scorse edizioni, si parla di ben 80 milioni. Una tendenza al ribasso già iniziata quest’anno: The Australian parla di un dimezzamento delle riserve del tennis nazionale al 30 giugno scorso, passato da 10,7 milioni (2019) ai 5,4 milioni di quest’anno, nonostante i ricavi ottenuti da biglietti, pubblicità e diritti tv siano cresciuti.

“Molto probabilmente il Gruppo introdurrà finanziamenti esterni sotto forma di una linea di credito per coprire i costi significativi che sono sorti come parte della risposta al Covid-19, necessari a soddisfare le misure di quarantena e biosicurezza per AO2021”, affermano fonti di Tennis Australia.