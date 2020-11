Ranking ATP: I tennisti che si sono migliorati maggiormente nel 2020

Terminata la stagione, scopriamo come è il Ranking ATP nel 2020, una classifica atipica che non corrisponde a quanto fatto quest’anno a causa del congelamento dei punti per colpa della pandemia.

All’interno della Top 100 ci sono giocatori che hanno notevolmente migliorato il ranking rispetto al 2019. In questo articolo parleremo dei tennisti che hanno fatto un bel salto a livello di classifica in questo 2020.

Jannik Sinner – Posizione attuale: 37. Posizioni in aumento: 41.

E’ stata la grande rivelazione della stagione 2020. L’azzurro si stava già spianando la strada nel 2019 e si parlava di lui come qualcuno da seguire quest’anno e il ragazzo, a soli 19 anni, è l’under 20 che ha il livello di gioco più alto in circolazione. Tutta l’Italia è entusiasta di Jannik, che in classifica è Top 40 e nel 2021, sarà completamente concentrato nel circuito ATP e potendo fare un’intera stagione, sarà li il momento di vedere se con Piatti sarà in grado di fare un altro grande salto nella sua progressione. La vittoria a Sofia è stata la sua conquista più importante nel 2020.

Vasek Pospisil – Posizione attuale: 61 °. Posizioni in aumento: 89

Sebbene sia ancora molto lontano dal 25 ° posto ottenuto nel 2014, il miglioramento del canadese nei singolare è più che evidente. È passato dall’essere più concentrato sul doppio all’essere competitivo nuovamente in singolare. Con 16 vittorie in 26 partite, Pospisil ha giocato la finale a Sofia e Montpellier, dimostrando quanto sia bravo sul cemento indoor, oltre a un quarto round agli US Open, che gli ha permesso di finire l’anno con la sua migliore classifica dal Giugno 2016.

Pedro Martínez – Posizione attuale: 85 °. Posizioni in aumento: 86.

A 23 anni, questo spagnolo ha avuto una crescita enorme per tutto il 2020. Sta ancora lottando nei tornei Challenger ma è stato in grado di superare il turno di qualificazione e giocare in tornei importanti come l’Australian Open (ha raggiunto il secondo turno ), Rio de Janeiro ( quarti di finale), Roma (raggiunto il secondo turno) e Roland Garros (raggiunto il secondo turno).

Yannick Hanfmann – Posizione attuale: 98 °. Posizioni in aumento: 76.

Il tedesco ha trovato il momento più bello della sua carriera a 29 anni ed ha ottenuto il suo miglior Ranking grazie ala vittoria a Todi ma soprattutto grazie alla finale ottenuta nel torneo di Kitzbuhel, dove ha sconfitto tennisti come Gulbis , Monteiro, Bublik, Lajovic, Marterer o Djere in quella che è stata forse la migliore settimana della sua carriera.

Attila Balazs – Posizione attuale: 92º. Posizioni in aumento: 42.

È curioso che negli ultimi tempi molti tennisti trovino il momento migliore della carriera quando sono più maturi. Alcuni sono addirittura trentenni, come l’ungherese, che nel primo trimestre dell’anno è diventato il 76 ° al mondo dopo aver vinto il titolo al Challenger di Bangkok e aver raggiunto la semifinale di Rio de Janeiro, il suo miglior torneo della stagione.

Jiri Vesely – Posizione attuale: 68 °. Posizioni in aumento: 38.

Il tennista ceco era uno dei giovani di belle speranze qualche anno fa. Cinque anni fa, infatti, raggiunse il 35 ° posto ma subì un crollo, e non mostrò più il suo livello. Quest’anno Vesely ha vinto 12 partite delle 18 giocate e detiene il titolo di Pune come suo miglior risultato.

Emil Ruusuvuori – Posizione attuale: 86. Posizioni in aumento: 38.

Questo finlandese di 21 anni è stato un altro dei giovani che ha fatto i maggiori e migliori progressi negli ultimi 12 mesi. Alterna ancora gli ATP con i Challenger, ma per la qualità che ha, è solo una questione di tempo prima che faccia il salto completo nel circuito professionistico e si concentri esclusivamente sui tornei ATP. Il 2021 sarà per lui un anno molto importante.

Tommy Paul – Posizione attuale: 54. Posizioni in aumento: 36.

Uscito dalla cucciolata ’97, Paul è salito a poco a poco nel Ranking ed è stato sempre più assiduo nei grandi tornei. Nonostante debba ancora crescere a livello tennistico, continua per la sua strada, calmo e senza pressioni, migliorando ogni anno la sua classifica ed è uno di quelli che è migliorato maggiormente nel 2020.

Alejandro Davidovich – Posizione attuale: 52. Posizioni in aumento: 35.

Il nativo di Malaga ha trovato in questo 2020 l’anno della sua esplosione all’interno del circuito. A 21 anni, ha fatto il primo passo per la prima volta nella seconda settimana in un Grande Slam ed è tornato dal dopo pandemia in grande stile con un record di 16-7 e raggiungendo la sua migliore classifica.

Federico Coria – Posizione attuale: 91. Posizioni in aumento: 30.

Il suo buon lavoro nei tornei sulla terra battuta ha portato Fede a raggiungere il suo miglior ranking di sempre a 28 anni. I quarti di finale a Rio de Janeiro e il terzo round al Roland Garros gli hanno permesso di entrare nella Top 100 e sperare di migliorare ulteriormente questi risultati nel 2021.