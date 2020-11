Roger Federer fuori dalle nomination per il Premio Sportività ATP dopo molti anni

Con la stagione conclusa, è tempo che l’ATP consegni i consueti premi stagionali.

Uno di loro subirà un cambiamento drastico: per la prima volta dal 2002, Roger Federer non è stato nominato per vincere lo Stefan Edberg Sportsmanship Award. La sua lunga assenza dai campi ha probabilmente contribuito a questo.

Lo svizzero, infatti, ha giocato a malapena l’Australian Open in questa stagione.

Vedremo per la prima volta questo premio andare in mani diverse da Federer e Nadal? L’ultima volta che è successo è stato nel 2003.