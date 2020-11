Novak Djokovic rende omaggio a Maradona. Andy Murray e l’aneddoto con Diego alle Finals

Anche Novak Djokovic, numero uno al mondo, ha voluto lasciare un messaggio ieriì a Diego Armando Maradona, una leggenda del calcio mondiale, morto mercoledì a Buenos Aires per un arresto cardiaco.

Maradona ha visto Djokovic giocare dal vivo in alcune occasioni e ha anche “partecipato” a uno degli allenamenti del 33enne serbo, che ha ricordato uno di quei momenti sui social network. “Riposa in paradiso, leggenda”, si legge nel messaggio del n.1 del mondo.

Negli ultimi giorni, decine di giocatori hanno lasciato messaggi a Maradona e Andy Murray ha anche raccontato un curioso episodio avuto con l’argentino.

Maradona era un habitué dei tornei di tennis e lo scozzese ha ricordato un episodio tra i due alle Finals ATP di qualche anno fa.

“Ho avuto la fortuna di incontrare Maradona una volta alla O2 Arena di Londra. È venuto a vedere uno dei miei incontri. Alla fine mi ha parlato energicamente in spagnolo e io non ho capito quasi niente. Non era alto fisicamente, ma il suo carisma era al di là di tutto questo. Il numero uno era l’unica cosa che ho capito di quel discorso”.