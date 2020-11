Rinviato a data da destinarsi il torneo ATP 250 di Pune. In India salta anche il Challenger di Bangalore

Il calendario ATP della prossima stagione è in continua evoluzione con cambiamenti all’ordine del giorno. Quest’oggi. attraverso un comunicato ufficiale, l’All India Tennis Association (AITA) ha comunicato il rinvio a data da destinarsi del torneo ATP 250 di Pune, che si sarebbe dovuto disputare nella prima settimana del mese di febbraio in contemporanea agli eventi di Montpellier (Francia) e Cordoba (Argentina). Il direttore della manifestazione, Prashant Sutar, ha dichiarato: “Abbiamo informato l’ATP di questa decisione, speriamo di poter riprogrammare il torneo in un altro periodo del 2021, magari tra settembre e novembre. Tutto dipenderà dalla situazione del Coronavirus nel mondo“.

Oltre al Maharashtra Open, torneo in calendario dal 1996 (disputato fino al 2017 a Chennai) e vinto nel 2020 da Jiri Vesely (il ceco ha sconfitto in finale il bielorusso Egor Gerasimov), non si disputerà nella settimana prevista originariamente anche il ricco Challenger di Bangalore, posticipato per i medesimi motivi dovuti all’incertezza del Covid-19. “Abbiamo fatto domanda all’ATP per disputare il torneo nella seconda metà del 2021“, ha commentato Sunij Yajaman, direttore del torneo.