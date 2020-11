Daniil Medvedev rivela il vero motivo dei mancati festeggiamenti ad ogni vittoria

Daniil Medvedev, numero quattro del mondo, è l’uomo del momento dopo aver vinto il titolo più importante della sua carriera alle ATP Finals di Londra.

Come è già da tradizione, Medvedev non ha celebrato il suo trionfo e in seguito ha spiegato il motivo per cui lo fa. “Ho deciso agli US Open dello scorso anno quando è accaduta quella cosa con il pubblico. Da quel momento dopo quelle edizione decisi che non avrei più festeggiato le mie vittorie. Non festeggiare sarebbe stato il mio marchio e per dire la verità mi piace questa cosa! ”, Ha detto il 24enne moscovita.

Ricordiamo che tutto è iniziato agli Us Open 2019 quando un Medvedev decisamente molto nervoso nel match di terzo turno contro Lopez se la prese con un raccattapalle, strappandogli malamente l’asciugamento dalle mani e ricevendo un warning da parte del giudice di sedia.

Da quel momento in poi è iniziato un incontro parallelo Medvedev-pubblico, che ha toccato il punto più basso quando il russo, a seguito dei continui fischi, reagì verso lo stadio portandosi il dito medio vicino alla tempia.