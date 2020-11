Come sarebbe la top 10 ATP senza i tennisti europei?

Il circuito mondiale è stato completamente dominato dai tennisti europei dall’inizio di questo secolo, ma mai, come oggi, il “resto del mondo” è stato così sottorappresentato tra i primi posti nella classifica mondiale.

Con Juan Martín Del Potro e Kei Nishikori costantemente infortunati, Kevin Anderson che sta cercando di tornare alla forma migliore dopo i gravi problemi fisci e John Isner che sta inevitabilmente invecchiando, l’attuale top 10 ATP di tennisti non europei è una buona dimostrazione di come il vecchio continente stia dominando in questo sport.

Top 10 ATP non europei classifica fine 2020

1. Diego Schwartzman (9° ATP)

2. Denis Shapovalov (12°)

3. Milos Raonic (14°)

4. Felix Auger-Aliassime (21.)

5. Cristían Garín (22°)

6. Alex De Minaur (23°)

7. John Isner (25°)

8. Taylor Fritz (29.)

9. John Millman (38.)

10. Reilly Opelka (39.)