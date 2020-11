Posticipati gli Australian Open Juniores 2021: nessun torneo giovanile nel Paese fino ad aprile

Arrivano le prime conferme direttamente dall’Australia attraverso le parole di Craig Tiley, che nella giornata odierna ha comunicato che gli Australian Open Juniores sono da considerarsi rinviati a data da destinarsi. Il CEO della Federazione Australiana, nonché Direttore degli Australian Open, ha annunciato che la prestigiosa manifestazione del circuito Under 18 (vinta nel 2020 dal francese Harold Mayot e dall’andorrana Victoria Jimenez Kasintseva) non si svolgerà in corrispondenza della seconda settimana del torneo “dei grandi”, come da tradizione, ma potrebbe essere riprogrammata nel corso dell’anno, comunque non prima del mese di aprile.

Per i primi novanta giorni del 2021, infatti, su tutto il territorio australiano non si giocherà alcun evento internazionale del circuito Juniores.