Borna Coric sta preparando la stagione 2021 con Ivan Ljubicic

Borna Coric è stato lontano dai risultati sperati nel 2020 ma il croato è pronto a cambiare il corso degli eventi nella stagione 2021.

L’attuale numero 24 del mondo ha già iniziato la preseason e ha una presenza molto speciale. Niente di più, niente di meno che Ivan Ljubicic, allenatore di Roger Federer dal 2016.

Una partnership molto interessante. Vedremo se avrà un seguito in futuro e se Ljubicic lavorerà contemporaneamente con Federer e Coric.

Now when we have Dino and @theljubicic the pre-season can start! pic.twitter.com/0WeTn2HZ2F

— borna coric (@borna_coric) November 18, 2020