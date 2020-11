Marco Speronello e Federica Arcidiacono conquistano la prima edizione del torneo Open 2001 Team Finals

Una prima edizione entusiasmante per il Torneo “2001 Team Finals” (Open Nazionale maschile e femminile con montepremi totale di 2000€), non solo per la folta partecipazione di atleti, ben 405 provenienti da tutta Italia, che si sono sfidati per il titolo nel corso della manifestazione svoltasi sui campi del Centro Sportivo 2000 dal 31 ottobre al 17 novembre 2020, ma anche per le tante novità introdotte sui campi di una manifestazione targata 2001 Team, tra cui la parità di montepremi tra torneo maschile e femminile e streaming, con commento live, delle due finali.

Un nome, suggerito direttamente da un atleta del C.S. Plebiscito Padova, che rispecchia il periodo: quello delle ATP Finals, ma anche delle ultime settimane valide per conquistare punti per le classifiche FIT nazionali 2021.

Due ordinanze regionali e due DPCM non hanno comunque fermato il torneo, che si è svolto adeguandosi sempre perfettamente alle direttive in vigore necessarie a far giocare tutti gli atleti in assoluta sicurezza: nonostante qualche, inevitabile, defezione all’ultimo minuto collegata all’emergenza sanitaria attualmente in corso, lo staff organizzativo, formato dal giudice arbitro Maria Vincenza Mastronardi e dall’organizzatrice Beatrice Barbiero, ha comunque portato a termine l’imponente manifestazione, grazie soprattutto all’assoluta e totale collaborazione di tutti gli atleti partecipanti. Una voglia di tennis che non si è mai fermata.

La disputa del torneo “a porte chiuse” purtroppo non ha permesso agli appassionati di assistere in loco ai molti match entusiasmanti disputati: proprio per questo, per la prima volta in un torneo Open targato 2001 Team, è stato proposto un livestreaming professionale delle finali sulla pagina ufficiale dell’Accademia Tennis Plebiscito Padova.

Un servizio già sperimentato nelle diverse manifestazioni internazionali organizzate sui campi del Centro Sportivo Plebiscito e Centro Sportivo 2000 (dieci tornei internazionali ITF, tra maschili e femminili, tre edizioni Challenger ATP e nove edizioni di Tennis Europe Under 12), ma mai per un torneo nazionale 2001 Team.

Però, non solo video: livescore in sovraimpressione, replay al rallentatore dei “best shots” della partita, e soprattutto un commento tecnico di assoluto livello proposto da un team tutto al femminile formato da Gaia Sanesi, istruttrice presso l’Accademia Tennis Plebiscito Padova classificata 2.2 e b.r. 290 WTA, la giocatrice milanese Valentina Lia (2.3) e la toscana Vittoria Avvantaggiati (2.4) che hanno regalato curiosità e spunti tecnici a tutti gli spettatori che hanno seguito la diretta, visibile tutt’ora sulla pagina ufficiale dell’accademia patavina.

I VINCITORI

Non si ferma Marco Speronello, vero mattatore della (breve) stagione di tornei: vincendo la prima edizione del Torneo Open “2001 Team Finals” si alza ad otto il numero totale di manifestazioni conquistate quest’anno, iniziato positivamente grazie ad un’altra vittoria sui campi del Centro Sportivo 2000, quella del tradizionale torneo Open di Natale.

Un grande classico la finale maschile: Speronello, 2.1 accreditato della prima testa di serie (tesserato TC Cà del Moro), ha superato, per la quarta volta in questo 2020, il 2.1 Stefano Baldoni (CT Cagliari, t.d.s. 3) con il punteggio di 6/4 6/4.

In campo femminile, profeta in patria la 2.2 Federica Arcidiacono (697 WTA): la milanese tesserata C.S. Plebiscito, protagonista della neo promozione in serie A2 della squadra femminile, trasferitasi a Padova a settembre per allenarsi presso l’accademia di via G.Geremia, ha superato in finale con un netto 6/1 6/1 la forte 2.3 classe 2002 Sofia Rocchetti (231 ITF Junior, GS Argentario) in una finale a senso unico.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Non si ferma comunque la 2001 Team di Padova, che come ogni anno chiuderà la stagione con i due tradizionali tornei Open Nazionali di Natale: il primo, dal 5 al 30 dicembre 2020 sui campi del Centro Sportivo 2000, il secondo dal 12 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sui campi del Centro Sportivo Plebiscito, entrambi con montepremi totale 4000€ ed entrambi con livestreaming nelle fasi finali del torneo.

Ovviamente, DPCM permettendo