L’Adidas parla per la prima volta del caso che riguarda Alexander Zverev

Adidas, il marchio che sponsorizza Alexander Zverev, ha reagito per la prima volta alla recente notizia che riguarda il giocatore tedesco accusato di maltrattamenti da Olga Sharypova, una delle sue ex fidanzate.

Fino ad oggi non eravamo ancora a conoscenza della posizione ufficiale del marchio che sponsorizza il tedesco ma oggi hanno rilasciato una comunicazione ufficiale.

“Siamo consapevoli di questa situazione e questo tema per noi è molto serio. Sarebbe inopportuno fare una dichiarazione in questo momento, ma abbiamo una politica di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi tipo di violenza e ci aspettiamo lo stesso dai nostri rappresentanti”, si legge.

Dovremo aspettare quindi nelle prossime settimane cosa accadrà nel rapporto professionale tra Alexander Zverev e Adidas.

Nel frattempo Zverev è concentrato sulle finals ATP e cerca la sua prima vittoria nell’edizione 2020 dopo aver perso contro Daniil Medvedev nella giornata inaugurale del suo gruppo.