ATP Finals 2020: I risultati completi del Day 3. Stefanos Tsitsipas annulla un match point e batte Andrey Rublev. Il russo è già eliminato dal torneo

Ha dovuto faticare Stefans Tsitsipas (ATP 6), nonostante un primo set dominato, per imporsi contro Andrey Rublev (8), superato con il punteggio di 6-1 4-6 7-6 (8/6). Il greco si andrà quindi a giocare l’accesso alle semifinali delle ATP Finals contro Rafael Nadal (2), suo prossimo avversario. Chi può invece stare tranquillo è Dominic Thiem (3), che grazie alla vittoria del 22enne di Atene è ora certo di accedere alla fase successiva.

A Londra la partita si è messa subito sui binari giusto per Tsitsipas, che dopo aver strappato il servizio al suo avversario si è aggiudicato comodamente il primo set. La reazione di Rublev, ora certo dell’eliminazione, non si è però fatta attendere, con il russo che ha fatto sua la seconda frazione. Il terzo combattuto set ha poi visto il tennista greco imporsi al tie-break dopo aver annullato anche un match point proprio nel tiebreak decisivo sul 5 a 6 e servizio per Rublev.

ATP Nitto ATP Finals Finals | Indoor | $5.700.000 – 3° Giornata

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Kevin Krawietz / Andreas Mies vs [8] Lukasz Kubot / Marcelo Melo



2. [2] Rafael Nadal vs [3] Dominic Thiem (non prima ore: 15:00)



3. [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [5] Wesley Koolhof / Nikola Mektic (non prima ore: 19:00)



4. [6] Stefanos Tsitsipas vs [7] Andrey Rublev (non prima ore: 21:00)



TOKYO 1970 group

Novak Djokovic 1V 0S (2-0)

Daniil Medvedev 1V 0S (2-0)

Alexander Zverev 0V 1S (0-2)

Diego Schwartzman 0V 1S (0-2)

LONDON 2020 group

Rafael Nadal 1V 1S (2-2)

Dominic Thiem 2V 0S (4-1)

Stefanos Tsitsipas 1V 1S (3-3)

Andrey Rublev 0V 2S (1-4)

Riserve

1) Matteo Berrettini

2) Denis Shapovalov

Gruppo Bob Bryan

Mate Pavic / Bruno Soares 1V OS (2-1)

[4] Marcel Granollers / Horacio Zeballos 1V OS (2-0)

John Peers / Michael Venus OV 1S (0-2)

Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin OV 1S (1-2)

Gruppo Mike Bryan

Rajeev Ram / Joe Salisbury 1V 1S (2-3)

Kevin Krawietz / Andreas Mies 1V 1S (3-2)

Wesley Koolhof / Nikola Mektic 2V OS (4-1)

Lukasz Kubot / Marcelo Melo 0V 2S (1-4)