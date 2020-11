Da Ortisei: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Federico Gaio ” non mi sono posto degli obiettivi. Guardo match per match”

Federico Gaio è il primo giocatore italiano ad approdare al secondo turno dello Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol. La sesta testa di serie del torneo

altoatesino nel pomeriggio si è aggiudicato il derby azzurro contro il qualificato

Andrea Pellegrino per 6:3, 6:4 in 65 minuto di gioco. “Ho giocato abbastanza bene, non ho servito benissimo, però non è mai facile contro un qualificato, che ha già

fatto due partite qui su questi campi. Siamo in altura dove la palla vola abbastanza.

Mi piace il circolo, mi piace Ortisei, però non mi sono posto degli obiettivi. Guardo

match per match.” Il prossimo avversario di Gaio negli ottavi sarà un altro

qualificato. Il turco Altug Celikbilek, che ha vinto il suo primo turno contro Zdenek

Kolar della Repubblica Ceca per 6:4, 6:2.

Nell’ultimo match in programma ha salutato il torneo Yasutaka Uchiyama, numero

uno del seeding e 102 al mondo. Il francese Alexandre Muller (numero 211 ATP) in

poco più di un´ ora ha eliminato il giapponese per 6:3, 6:4. Ora lo attende Jay Clarke,

che oggi ha sconfitto Patric Prinoth.

La giornata di domani partirà alle ore 10, in programma sette incontri del primo

turno del singolare. Spicca il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Riccardo Marcora

che avrà inizio non prima delle ore 16. Sarà il re-make del match di due settimane fa

al challenger di Parma, dove si impose Marcora al secondo turno per 6:4 al terzo.

Match molto impegnativi attendono Giulio Zeppieri e Matteo Viola. Zeppieri sfiderà

lo slovacco Martin Klizan, oƩava testa di serie e in forma come dimostrano gli ultimi

risultati.

Dopo la finale al challenger di Spalato Klizan si è qualificato per il tabellone principale all’ ATP di Sofia dove ha ceduto solo per 7:5 al terzo al francese Adrian Mannarino, fermato in Bulgaria in semifinale da Jannik Sinner. Matteo Viola sfiderà il bielorusso Ilya Ivashka, seconda testa di serie, che ha vinto due dei tre precedenti.

Ha fatto il match più bello della carriera forse oggi al torneo di casa Patric Prinoth, 24-enne della Val Gardena. Ha sfiorato solo l’impresa allo Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol e dopo un match durato quasi due ore ha perso al primo turno contro Jay Clarke. 6:3, 6:7 (9), 6:3 il risultato finale in favore del britannico, numero 187 del mondo.

Prinoth non ha niente da rimproverarsi, dopo un primo set perso per un break subito al quarto game, l’altoatesino ha fatto partita pari con Clarke nel secondo che è stato deciso di conseguenza al tiebreak. Prinoth riesce ad annullare tre palle match (una con un grandissimo passante lungolinea, una grazie a un doppio fallo del suo avversario) e sfrutta la seconda palla set. Si va al terzo nel quale il gardenese piazza il break in apertura, ha due palle per il 2:0, subisce il controbreak e perde il servizio all’ottavo game.

Salutano Ortisei anche gli austriaci Sebastian Ofner e Jurij Rodionov. Ofner, finalista esattamente oggi un anno fa a Ortisei (perse la finale contro Jannik Sinner per 2:6, 4:6) è stato sconfitto da Illya Marchenko. L’ucraino dopo unprimo set combattuto ha vinto per 7:6 (4), 6:1 e negli ottavi sfiderà il francese Hugo Grenier, che ha eliminato la seƫma testa di serie Rodionov. L’austriaco, qualche settimana fa capace di battere Denis Shapovalov al torneo di casa a Vienna, ha ceduto con il punteggio di 7:5, 4:6, 3:6. Fatale un doppio fallo che ha dato il break nel settimo game del terzo a Grenier.

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Arthur Rinderknech vs [5] Antoine Hoang

2. [LL] Alexey Vatutin vs Lucky Loser

3. [WC] Francesco Maestrelli / Luca Nardi vs Francesco Forti / Federico Gaio

4. [8] Martin Klizan vs [WC] Giulio Zeppieri

5. [4] Lorenzo Musetti vs Roberto Marcora (non prima ore: 16:00)

6. [WC] Patric Prinoth / Erwin Trobinger vs [4] Jamie Cerretani / Luca Margaroli

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Daniel Masur vs [Q] Johannes Haerteis

2. Harri Heliovaara / Patrik Niklas-Salminen vs [2] Lloyd Glasspool / Alex Lawson (non prima ore: 11:30)

3. Altug Celikbilek / Hugo Grenier vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov

4. Matteo Viola vs [2] Ilya Ivashka

5. Zdenek Kolar / Michael Vrbensky vs Maxime Cressy / Arthur Rinderknech

6. [SE] Lukas Klein vs Julian Lenz (non prima ore: 17:00)