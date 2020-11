Da Ortisei: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Andrea Pellegrino ha superato le qualificazioni allo Sparkasse Challenger Val Gardena SüdƟrol, classico appuntamento di fine stagione sui campi veloci indoor a Ortisei. Pellegrino domenica pomeriggio ha superato per 7:6 (5), 0:6,6:2 al secondo e decisivo turno il russo Evgeny Karlovskiy, che lo precede didieci posizioni nel ranking mondiale. Nel main draw il numero 277 del ranking ATP se la vedrà con Federico Gaio, sesta testa di serie del torneo. Il mach è in programma lunedì come terzo sul centrale a partire dalle ore 10.30. Gaio ha vinto tre dei quaƩro precedenƟ ufficiali.

Inaugurerà l’undicesima edizione l’austriaco SebasƟan Ofner, finalista dodicimesi fa, che affronterà Illya Marchenko (Ucraina). A seguire scenderà in campo Patric Prinoth, l’unico altoatesino al via grazie a una wild card. Il 24-enne della Val Gardena sfiderà il britannico Jay Clarke. Chiuderà il programma della prima giornata il giapponese Yasutaka Uchiyama, numero 1 del torneo, impegnatocontro il francese Alexandre Muller.

Pellegrino oggi ha servito per il set sul 5:4 nel primo, ha annullato due palle set sul 5:6 e ha chiuso il Ɵebreak con un bellissimo passante. Dopo avere incassato uno 0:6 nel secondo si è portato 5:0 al terzo prima di chiudere per 6:2 dopo 101 minuƟ con Karlovskiy che ha servito ben 15 ace ma ha commesso altreƩanƟ doppi falli. Non è riuscito a qualificarsi invece Francesco Forti. Dopo il bel successo di sabato contro Mischa Zverev il 21-enne di CesenaƟco ha ceduto per 2:6, 2:6 al turco Altug Celikbilek, che al primo turno aveva eliminato

Andrea Arnaboldi.

Hanno superato le qualificazioni anche il russo Pavel Kotov e il tedesco Johannes Härteis, che ha superato Alexey VatuƟn, entrato in tabellone come lucky loser.

Center Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Sebastian Ofner vs Illya Marchenko

2. Jay Clarke vs [WC] Patric Prinoth

3. [6] Federico Gaio vs [Q] Andrea Pellegrino

4. [1] Yasutaka Uchiyama vs Alexandre Muller

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Hugo Grenier vs [7] Jurij Rodionov

2. [Q] Pavel Kotov vs Maxime Cressy

3. [Q] Altug Celikbilek vs Zdenek Kolar