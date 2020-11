ATP Sofia: Il programma completo delle Semifinali. Jannik Sinner in campo ad ora di pranzo

Center Court – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [1] Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin vs Tomislav Brkic / Marin Cilic

2. [5] Adrian Mannarino vs Jannik Sinner (non prima ore: 14:00)

3. Vasek Pospisil vs Richard Gasquet OR Salvatore Caruso (non prima ore: 17:00)