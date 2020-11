ATP Sofia: Il programma completo di Martedì 10 Novembre. In campo Jannik Sinner

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Roberto Carballes Baena vs Richard Gasquet

2. Marton Fucsovics vs Jannik Sinner

3. [1] Jurgen Melzer / Edouard Roger-Vasselin vs [WC] Dimitar Kuzmanov / Viktor Troicki

4. [1] Denis Shapovalov vs Radu Albot (non prima ore: 17:00)

5. Vasek Pospisil vs [4] Jan-Lennard Struff

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Gilles Simon vs Andrej Martin

2. Nikola Cacic / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs Frederik Nielsen / Tim Puetz

3. [3] Max Purcell / Luke Saville vs Tomislav Brkic / Marin Cilic (non prima ore: 14:30)

4. Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop vs [4] Sander Gille / Joran Vliegen

5. Jonathan Erlich / Andrei Vasilevski vs Fabrice Martin / Hugo Nys