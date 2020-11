John Millman conquista il primo titolo in carriera a 31 anni. L’australiano ha vinto il titolo a Nur Sultan

John Millman, numero 45 nella classifica ATP, ha vinto il primo titolo ATP in carriera questa domenica all’età di 31 anni, chiudendo una settimana perfetta nell’ATP 250 di Nur-Sultan, che quest’anno è entrato nel calendario del circuito mondiale in modo eccezionale in tempi di pandemia.

Nella finale, Millman, uno dei migliori giocatori al mondo a non avere ancora titoli ATP (fino ad oggi), ha battuto il francese Adrian Mannarino, 39° nella gerarchia mondiale, per 7-5 6-1, in 1h45, in una partita che si è praticamente decisa nel rettilineo finale del lungo e intenso primo parziale.

Con questo risultato, Millman rientra nella top 40 della classifica ATP e Mannarino sale al 37° posto. Il francese ha ora uno score di 1 vittoria in 10 finali ATP disputate.

ATP Nur-Sultan – 250 | Indoor | $273.345 – Finali

