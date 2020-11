Challenger Parma 2 e Eckental: I risultati completi del Turno Decisivo di Quali. Vanni e Napolitano nel Main Draw. Arnaboldi lucky loser (Video)

Md

(1) Barrere, Gregoire vs (LL) Karlovskiy, Evgeny

(LL) Arnaboldi, Andrea vs (Alt) Jaziri, Malek

Ferreira Silva, Frederico vs (Q) Draper, Jack

Lestienne, Constant vs (6) Milojevic, Nikola

(3) Wolf, J.J. vs (PR) Kavcic, Blaz

Broady, Liam vs (Alt) Krstin, Pedja

(WC) Nardi, Luca vs (WC) Zeppieri, Giulio

Janvier, Maxime vs (8) Cressy, Maxime

(7) Stebe, Cedrik-Marcel vs (WC) Pellegrino, Andrea

Coppejans, Kimmer vs Muller, Alexandre

Marcora, Roberto vs (Q) Napolitano, Stefano

Baldi, Filippo vs (4) Musetti, Lorenzo

(5) Gaio, Federico vs Halys, Quentin

Viola, Matteo vs Popko, Dmitry

(Q) Vanni, Luca vs (Q) Lamasine, Tristan

Bourgue, Mathias vs (2) Dzumhur, Damir

Challenger Parma 2 CH | Indoor | $44.820 – TD Quali

CH Parma 2 Luca Vanni Luca Vanni 6 7 Andrea Arnaboldi [5] Andrea Arnaboldi [5] 4 6 Vincitore: L. VANNI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* ace 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* ace 5-3* ace 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-6 → 6-6 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 L. Vanni 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 4-5 → 5-5 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Vanni 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 ace ace 2-2 → 2-3 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Vanni 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 6-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Vanni 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 L. Vanni 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Vanni 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Arnaboldi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 L. Vanni 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

1. Luca Vannivs [5] Andrea Arnaboldi

2. [2] Tristan Lamasine vs [WC] Matteo Gigante



CH Parma 2 Tristan Lamasine [2] Tristan Lamasine [2] 7 6 Matteo Gigante Matteo Gigante 6 3 Vincitore: T. LAMASINE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Lamasine 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-3 → 6-3 M. Gigante 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 T. Lamasine 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 M. Gigante 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 T. Lamasine 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 T. Lamasine 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 df 6*-0 6-1* 6-2* 6*-3 6*-4 6-5* df 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 T. Lamasine 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 M. Gigante 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Lamasine 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 M. Gigante 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 T. Lamasine 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Lamasine 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 M. Gigante 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Lamasine 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Gigante 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

TC Parma – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Evgeny Karlovskiy vs [6] Jack Draper



CH Parma 2 Evgeny Karlovskiy [1] Evgeny Karlovskiy [1] 3 0 Jack Draper [6] Jack Draper [6] 6 6 Vincitore: J. DRAPER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Draper 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 E. Karlovskiy 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 J. Draper 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 E. Karlovskiy 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 J. Draper 15-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 0-2 E. Karlovskiy 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Draper 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 E. Karlovskiy 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 ace 40-A df df 3-4 → 3-5 J. Draper 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 E. Karlovskiy 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 J. Draper 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 3-2 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 J. Draper 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 E. Karlovskiy 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 0-1

2. [3] Stefano Napolitano vs Holger Vitus Nodskov Rune



CH Parma 2 Stefano Napolitano [3] Stefano Napolitano [3] 3 6 6 Holger Vitus Nodskov Rune Holger Vitus Nodskov Rune 6 4 1 Vincitore: S. NAPOLITANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 S. Napolitano 15-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 H. Vitus Nodskov Rune 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 S. Napolitano 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 H. Vitus Nodskov Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Napolitano 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Vitus Nodskov Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Vitus Nodskov Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 5-4 → 6-4 S. Napolitano 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 5-4 H. Vitus Nodskov Rune 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 H. Vitus Nodskov Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Napolitano 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 H. Vitus Nodskov Rune 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 S. Napolitano 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 H. Vitus Nodskov Rune 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Vitus Nodskov Rune 15-0 30-0 40-15 3-5 → 3-6 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 H. Vitus Nodskov Rune 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 H. Vitus Nodskov Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 H. Vitus Nodskov Rune 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Vitus Nodskov Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Challenger Eckental CH | Indoor | e88.520 – TD Quali

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Geoffrey Blancaneaux vs [WC] Tom Schonenberg



CH Eckental Geoffrey Blancaneaux [1] Geoffrey Blancaneaux [1] 6 7 Tom Schonenberg Tom Schonenberg 3 6 Vincitore: G. BLANCANEAUX Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 df 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 G. Blancaneaux 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Schonenberg 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-5 → 5-5 T. Schonenberg 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 G. Blancaneaux 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 ace 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 T. Schonenberg 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Blancaneaux 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 T. Schonenberg 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Blancaneaux 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Schonenberg 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Blancaneaux 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Schonenberg 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Blancaneaux 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 T. Schonenberg 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 4-3 → 5-3 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 T. Schonenberg 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 T. Schonenberg 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 G. Blancaneaux 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 1-2 T. Schonenberg 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [2] Matthias Bachinger vs [Alt] Marvin Moeller



CH Eckental Matthias Bachinger [2] Matthias Bachinger [2] 1 6 5 Marvin Moeller Marvin Moeller 6 4 7 Vincitore: M. MOELLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 5-6 → 5-7 M. Moeller 15-0 30-0 5-5 → 5-6 M. Bachinger 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 M. Moeller 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 M. Bachinger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Moeller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Bachinger 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 3-3 M. Moeller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Moeller 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Moeller 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Bachinger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Moeller 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Bachinger 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-3 → 4-4 M. Moeller 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 4-3 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 M. Moeller 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Bachinger 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Moeller 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Bachinger 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-1 → 1-1 M. Moeller 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-5 → 1-6 M. Moeller 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Bachinger 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-4 → 1-4 M. Moeller 15-0 30-0 ace 40-0 0-3 → 0-4 M. Bachinger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 M. Moeller 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 M. Bachinger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [4] Lukas Klein vs [5] Johannes Haerteis



CH Eckental Lukas Klein [4] Lukas Klein [4] 1 4 Johannes Haerteis [5] Johannes Haerteis [5] 6 6 Vincitore: J. HAERTEIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Haerteis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-5 → 4-6 L. Klein 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. Haerteis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-4 → 4-4 L. Klein 0-15 15-15 15-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Haerteis 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 2-3 → 2-4 L. Klein 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 2-2 → 2-3 J. Haerteis 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Klein 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Haerteis 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Klein 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Haerteis 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-5 → 1-6 L. Klein 0-15 0-30 0-40 df 1-4 → 1-5 J. Haerteis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 L. Klein 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 J. Haerteis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Klein 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-1 → 1-1 J. Haerteis 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

4. [WC] Benito Sanchez Martinez vs [7] Duje Ajdukovic