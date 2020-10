Simona Halep è risultata positiva al Coronavirus: la rumena è lievemente sintomatica

Nella giornata di oggi, Simona Halep ha scoperto di essere positiva al Coronavirus: la tennista rumena, attuale numero due del ranking WTA in singolare, ha comunicato il risultato del tampone direttamente sui canali social, lasciando un piccolo messaggio per tutti i suoi sostenitori. “Ciao a tutti, volevo informarvi che sono risultata positiva al Covid-19. Sono in auto-isolamento a casa e sto recuperando bene da alcuni sintomi lievi. Mi sento bene, ce la faremo tutti insieme“, ha commentato la ventinovenne di Costanza.