Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati del 29 Ottobre

M15 Sharm El Sheikh – 2nd Round

Francesco Vilardo vs [3] Alexey Zakharov Non prima delle 12:00



Il match deve ancora iniziare

[1] Alessandro Bega vs Amr Asrawy ore 11:00



ITF Sharm El Sheikh A. Bega [1] A. Bega [1] 6 6 A. Asrawy A. Asrawy 0 4 Vincitore: A. Bega Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Bega 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-4 → 6-4 A. Asrawy 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Bega 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Asrawy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Bega 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Asrawy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Bega 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Asrawy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-1 → 1-2 A. Bega 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 A. Asrawy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Bega 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 A. Asrawy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 4-0 → 5-0 A. Bega 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-0 → 4-0 A. Asrawy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Bega 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Asrawy 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

M15 Heraklion – 2nd Round

Facundo Diaz acosta vs Jacopo Berrettini ore 11:00



ITF Heraklion F. Diaz Acosta F. Diaz Acosta 40 5 J. Berrettini • J. Berrettini 40 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 F. Diaz Acosta 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-5 → 5-6 J. Berrettini 0-15 0-30 0-40 df 4-5 → 5-5 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 J. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Diaz Acosta 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Diaz Acosta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 J. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Diaz Acosta 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

M25 Vale do Lobo – 2nd Round

Nuno Borges vs Raul Brancaccio Non prima delle 12:00



Il match deve ancora iniziare

W80 Tyler – 1st Round

Sara Errani vs TBD Non prima delle 21:00



Il match deve ancora iniziare

W15 Heraklion – 1st Round – 2nd Round

[5] Monika Kilnarova vs Irene Lavino ore 11:00



ITF Heraklion M. Kilnarova [5] • M. Kilnarova [5] 0 6 2 I. Lavino I. Lavino 0 3 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Kilnarova 2-4 I. Lavino 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 1-4 → 2-4 M. Kilnarova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 I. Lavino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Kilnarova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 I. Lavino 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 M. Kilnarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 I. Lavino 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 M. Kilnarova 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 I. Lavino 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 M. Kilnarova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 I. Lavino 0-15 df 0-30 df 0-40 3-1 → 4-1 M. Kilnarova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 I. Lavino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 M. Kilnarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 I. Lavino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Melania Delai vs Valeriya Olyanovskaya ore 11:00



ITF Heraklion M. Delai M. Delai 0 6 1 V. Olyanovskaya • V. Olyanovskaya 0 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Olyanovskaya 1-1 M. Delai 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Olyanovskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Delai 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 V. Olyanovskaya 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. Delai 15-0 30-0 30-15 3-4 → 4-4 V. Olyanovskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 M. Delai 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 V. Olyanovskaya 0-15 0-30 0-40 df 0-4 → 1-4 M. Delai 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 V. Olyanovskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Delai 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 V. Olyanovskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Dalila Spiteri vs Gabriela Duca Non prima delle 12:30



Il match deve ancora iniziare

Michaela Laki vs Martina Spigarelli Non prima delle 12:30



ITF Monastir A. Benvegnu A. Benvegnu 0 1 S. Herrmann [5] S. Herrmann [5] 6 6 Vincitore: S. Herrmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Herrmann 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 A. Benvegnu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-5 → 1-5 S. Herrmann 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 A. Benvegnu 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-3 → 0-4 S. Herrmann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Benvegnu 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 S. Herrmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 A. Benvegnu 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-5 → 0-6 S. Herrmann 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-4 → 0-5 A. Benvegnu 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 S. Herrmann 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 0-3 A. Benvegnu 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Herrmann 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

W15 Pazardzhik – 2nd Round

Nuria Brancaccio vs Pia Lovric ore 10:30



ITF Pazardzhik N. Brancaccio • N. Brancaccio 40 6 4 P. Lovric P. Lovric A 1 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Brancaccio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 P. Lovric 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 N. Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Lovric 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 N. Brancaccio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 P. Lovric 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Lovric 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Brancaccio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 P. Lovric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 P. Lovric 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 N. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 P. Lovric 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-0 → 4-0 N. Brancaccio 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 P. Lovric 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 N. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Selena Janicijevic vs [4] Martina Colmegna ore 10:30



ITF Pazardzhik S. Janicijevic • S. Janicijevic 30 0 M. Colmegna [4] M. Colmegna [4] 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Janicijevic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 M. Colmegna 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

W15 Lousada – 2nd Round

[4] Lucia Bronzetti vs Alina Shcherbinina ore 11:00



Il match deve ancora iniziare

Ines Murta vs Claudia Giovine Non prima delle 12:30



Il match deve ancora iniziare

Sara Gambogi vs [2] Susan Bandecchi Non prima delle 14:00



Il match deve ancora iniziare

Arianne Hartono vs Angelica Moratelli ore 11:00



Il match deve ancora iniziare