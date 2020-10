ATP Nur Sultan: I risultati completi del Secondo Turno. Si ferma Andreas Seppi

Andreas Seppi fuori al secondo turno nel torneo ATP 250 che si disputa sul veloce indoor di Nur-Sultan, in Kazakhstan.

Il 36enne di Caldaro, n.103 del ranking, in gara con una wild card, è stato sconfitto dallo statunitense Mackenzie McDonald, n.209 ATP, in gara grazie al ranking protetto con il risultato di 36 63 63 dopo 2 ore e 2 minuti di partita.

Da segnalare che Seppi nel terzo e decisivo set ha recuperato per ben due volte un break di svantaggio, ma dal 3 pari subiva un parziale di 12 punti consecutivi e dopo aver perso per ben 4 volte nel set la battuta usciva di scena dal torneo per 6 a 3.

ATP Nur-Sultan – 250 | Indoor | $273.345 – 2° Turno

Center Court – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Emil Ruusuvuori vs [8] Jordan Thompson



2. [3] Adrian Mannarino vs [Q] Yuichi Sugita



3. [WC] Andreas Seppi vs [PR] Mackenzie McDonald



4. [1] Benoit Paire vs Mikhail Kukushkin (non prima ore: 13:00)



Court 1 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Mohamed Safwat / Denis Yevseyev vs Jonathan Erlich / Andrei Vasilevski



2. Marcelo Arevalo / Tomislav Brkic vs Rohan Bopanna / Frederik Nielsen



3. Matwe Middelkoop / Hugo Nys vs [4] Ben McLachlan / Franko Skugor (non prima ore: 09:00)



4. Luke Bambridge / Divij Sharan vs [2] Max Purcell / Luke Saville



5. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs [PR] Mackenzie McDonald / Tommy Paul