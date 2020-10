La Francia ritorna in lockdown ma il torneo di Parigi Bercy si svolgerà

Emmanuel Macron, presidente della Francia, ha annunciato questa sera in una conferenza stampa che il paese tornerà in lockdown quasi totale da questo venerdì fino al prossimo 01 dicembre.

La maggior parte dei caffè, dei ristoranti e dei bar saranno chiusi e le persone potranno spostarsi solo per motivi di forza maggiore. Tuttavia, le scuole rimaranno aperte e gli eventi sportivi di alto livello potranno continuare a svolgersi, come nel caso del torneo Masters 1000 di Parigi Bercy, che prenderà il via sabato con le qualificazioni.

L’evento prevedeva di avere 1000 persone sugli spalti durante le sessioni diurne, cosa che ora sembra altamente improbabile, anche se al momento non ci sono notizie ufficiali da parte degli organizzatori del torneo.