Non ci sarà la presenza di pubblico nel torneo challenger di Parma

Gli Internazionali di Tennis Città di Parma saranno a porte chiuse. È quanto consegue dal nuovo DPCM emanato dal governo il 24 ottobre: “Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva”. Niente pubblico dunque al Challenger 80 organizzato da MEF Tennis Events (con il supporto della Regione Emilia-Romagna, di APT e del Comune di Parma) al Palazzetto dello Sport Bruno Raschi e al Tennis Club Parma (anche noto come Tennis Club Mariano) da sabato 31 ottobre a domenica 8 novembre, così come al Tennis Club President che sarà sede degli allenamenti dei giocatori.

Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto tramite il sistema di prevendita on-line DIY Ticket saranno rimborsati direttamente dal sistema di Ticketing on-line. DIY Ticket comunicherà i dettagli direttamente agli acquirenti.