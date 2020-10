ATP Nur Sultan: Stefano Travaglia spreca 4 set point nel primo set e viene eliminato all’esordio. L’azzurro era avanti per 5 a 2, 40 a 0 e tre palle set consecutive

Niente da fare per Stefano Travaglia nel primo turno del torneo ATP 250 di Nur Sultan.

L’azzurro si è arreso all’americano Tommy Paul classe 1997 e n.59 del mondo con il risultato di 76 (2) 63 dopo 1 ora e 35 minuti di partita.

Da segnalare che Travaglia nel primo set è stato avanti per 5 a 2, con doppio break, 40 a 0 e tre palle set con il servizio a disposizione.

Qui l’azzurro cedeva 5 punti consecutivi, con anche un doppio fallo commesso sul 40-30, e subiva il primo break e poi sul 5 a 4 mancava un altro set point cedendo nuovamente la battuta ai vantaggi con Paul che impattava sul 5 pari.

Si andava al tiebreak e qui l’americano in un attimo si portava sul 5 a 0 prima di chiudere la frazione per 7 punti a 2.

Nel secondo set Stefano avanti per 3 a 2, senza break, subiva un parziale di quattro game consecutivi e due break, perdendo la partita per 6 a 3.