Nuovo DPCM: “Tennis in centri e circoli sportivi all’aperto”. Stop all’attività indoor?

Sul sito ufficiale del Governo sono state pubblicate le “linee guida” aggiornate dopo il nuovo DPCM del 24 ottobre 2020. Per quanto concerne l’attività sportiva, nel paragrafo dedicato si legge: “Il tennis e padel, non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all’aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza“. A questo punto, anche se la Federazione Italiana Tennis non si è ancora espressa in merito, sembrerebbe consentito giocare a tennis esclusivamente in campi outdoor: visto il periodo dell’anno, di conseguenza, in gran parte dell’Italia i circoli sarebbero costretti a chiudere nuovamente dopo il lockdown dei mesi scorsi.