La triste giornata di Lucas Pouille. Annuncia la separazione con Amelie Mauresmo e la positività al coronavirus

Lucas Pouille sembra essere al centro dell’attenzione oggi. Dopo aver annunciato poche ore fa la sua separazione da Amélie Mauresmo, il giocatore francese ha annunciato a tutti i suoi fan attraverso i social network che è risultato positivo al coronavirus ed ha iniziato un periodo di isolamento in casa per i prossimi sette giorni.

Si sottoporrà poi a un nuovo tampone per certificare la sua negatività in modo da poter continuare ad allenarsi per la prossima stagione. Pouille ha anche dichiarato che l’unico sintomo è la perdita dell’olfatto.