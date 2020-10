Corsa alle ATP Finals: Rublev vicino alla qualificazione. Servirà un’impresa a Berrettini

Sono sei i tennisti già certi di prendere parte alle ATP Finals in programma nel prossimo mese di novembre (Djokovic, Nadal, Thiem, Medvedev, Tsitsipas e Zverev). Ancora da assegnare, invece, gli ultimi due posti per accedere al torneo riservato ai migliori otto: Andrey Rublev, che la prossima settimana sarà impegnato nel torneo ATP 500 di Vienna così come gran parte dei giocatori alla ricerca di punti importanti (fanno eccezione Berrettini e Bautista Agut, per i quali il rientro è previsto a Parigi-Bercy), è ormai molto vicino alla qualificazione. Il numero nove della Race è l’argentino Diego Schwartzman, ancora in corsa a Colonia dove ha raggiunto i quarti di finale; dalle retrovie possibile chance per Monfils e Shapovalov, mentre per Berrettini la situazione sarà decisamente più complicata visti i pochi punti di margine sugli inseguitori e un torneo in meno da giocare.

QUALIFICATI: Djokovic, Nadal, Thiem, Medvedev, Tsitsipas, Zverev

GIOCATORE – PUNTI LIVE – TORNEO IN CORSO – PROSSIMI TORNEI:

8. Rublev (RUS) 3.429 – ATP 500 Vienna/Masters 1000 Parigi-Bercy

9. Schwartzman (ARG) 3.180 – ATP 250 Colonia 2 (QF) – ATP 500 Vienna/Masters 1000 Parigi-Bercy

10. Berrettini (ITA) 2.875 – Masters 1000 Parigi-Bercy

11. Monfils (FRA) 2.860 – ATP 500 Vienna/Masters 1000 Parigi-Bercy

12. Shapovalov (CAN) 2.830 – ATP 500 Vienna/Masters 1000 Parigi-Bercy

13. Bautista Agut (ESP) 2.710 – Masters 1000 Parigi-Bercy