Video del Giorno: L’insolito punto di Jannik Sinner

Jannik Sinner, che ha recentemente raggiunto i quarti di finale al Roland Garros, è tornato in gara ieri e ha raggiunto gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Colonia 2, senza problemi.

L’italiano ha sconfitto facilmente l’australiano James Duckworth, 6-1 6-2, in un incontro che ha avuto un momento curioso: Jannik ha chiuso il punto dall’altra parte della rete, cosa che può accadere solo se la palla ha già colpito il proprio campo in precedenza, come è accaduto in questo caso.

Sinner affronterà al secondo turno il francese Pierre Hugues Herbert.