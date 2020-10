ATP Anversa e Colonia 2: I risultati completi del Day 1. Salvatore Caruso entra nel tabellone principale di Anversa. Luca Nardi fuori nel doppio. Al primo turno Luca sfiderà Giron

Salvatore Caruso ha centrato la qualificazione al tabellone principale del torneo di Anversa.

Nel turno decisivo il 27enne siciliano di Avola, n. 79 del ranking mondiale e prima testa di serie delle “quali”, ha regolato per 63 64, in un’ora e 22 minuti di partita, il giapponese Yuichi Sugita, n.101 del ranking ed ottava testa di serie.

Al primo turno sfiderà Daniel Evans.

MD

(1) Goffin, David vs Bye

(Q) Giron, Marcos vs (WC) Nardi, Luca

Paul, Tommy vs Lopez, Feliciano

Gasquet, Richard vs (8) de Minaur, Alex

(4) Dimitrov, Grigor vs Bye

Nishikori, Kei vs Andujar, Pablo

(Q) Ruusuvuori, Emil vs Norrie, Cameron

Bedene, Aljaz vs (5) Raonic, Milos

(6) Lajovic, Dusan vs Tiafoe, Frances

(Q) Caruso, Salvatore vs Evans, Daniel

(WC) Bergs, Zizou vs Ramos-Vinolas, Albert

Bye vs (3) Khachanov, Karen

(7) Fritz, Taylor vs Opelka, Reilly

Moutet, Corentin vs (Q) Harris, Lloyd

(WC) Coppejans, Kimmer vs Humbert, Ugo

Bye vs (2) Carreno Busta, Pablo

ATP Antwerp 250 | Indoor | e394.800 – TD Quali – 1° Turno Md

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Federico Coria vs [5] Lloyd Harris Q



ATP Antwerp Federico Coria [3] Federico Coria [3] 4 0 Lloyd Harris [5] Lloyd Harris [5] 6 6 Vincitore: L. HARRIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 F. Coria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-4 → 0-5 L. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 F. Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 L. Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 0-2 F. Coria 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Coria 15-15 ace 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 F. Coria 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 L. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Coria 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 L. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 F. Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Harris 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 F. Coria 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [WC] Zane Khan / Luca Nardi vs [WC] Michael Geerts / Yannick Mertens (non prima ore: 13:00)



ATP Antwerp Zane Khan / Luca Nardi Zane Khan / Luca Nardi 4 6 Michael Geerts / Yannick Mertens Michael Geerts / Yannick Mertens 6 7 Vincitori: GEERTS / MERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 M. Geerts / Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Z. Khan / Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 M. Geerts / Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Z. Khan / Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Geerts / Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Z. Khan / Nardi 15-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Geerts / Mertens 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 Z. Khan / Nardi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 M. Geerts / Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Z. Khan / Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 M. Geerts / Mertens 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-0 → 2-0 Z. Khan / Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Geerts / Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-5 → 4-6 Z. Khan / Nardi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 4-4 → 4-5 M. Geerts / Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Z. Khan / Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Geerts / Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Z. Khan / Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 M. Geerts / Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Z. Khan / Nardi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Geerts / Mertens 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Z. Khan / Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

3. Tommy Paul vs Feliciano Lopez (non prima ore: 15:00)



ATP Antwerp Tommy Paul Tommy Paul 3 2 Feliciano Lopez Feliciano Lopez 6 6 Vincitore: F. LOPEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Lopez 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 T. Paul 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 F. Lopez 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Paul 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Lopez 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Paul 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 F. Lopez 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 F. Lopez 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Lopez 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 0-1

4. [6] Dusan Lajovic vs Frances Tiafoe



ATP Antwerp Dusan Lajovic [6] Dusan Lajovic [6] 3 6 Frances Tiafoe Frances Tiafoe 6 7 Vincitore: F. TIAFOE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 3-0* ace 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 df 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 D. Lajovic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 5-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 3-3 → 4-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Lajovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 D. Lajovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5. [WC] Kimmer Coppejans vs Ugo Humbert (non prima ore: 18:30)



Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Marcos Giron vs [6] Yasutaka Uchiyama Q



ATP Antwerp Marcos Giron [4] Marcos Giron [4] 7 6 Yasutaka Uchiyama [6] Yasutaka Uchiyama [6] 6 2 Vincitore: M. GIRON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Giron 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 3-2 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 6*-1 ace 6-6 → 7-6 Y. Uchiyama 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Giron 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Y. Uchiyama 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 5-4 → 5-5 M. Giron 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Y. Uchiyama 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Giron 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 2-2 → 3-2 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Giron 0-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Uchiyama 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-0 → 1-1 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. [1] Salvatore Caruso vs [8] Yuichi Sugita Q



ATP Antwerp Salvatore Caruso [1] Salvatore Caruso [1] 6 6 Yuichi Sugita [8] Yuichi Sugita [8] 3 4 Vincitore: S. CARUSO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Caruso 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Caruso 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Caruso 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 S. Caruso 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 S. Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 2-1 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [2] Joao Sousa vs [7] Emil Ruusuvuori Q



ATP Antwerp Joao Sousa [2] Joao Sousa [2] 15 1 Emil Ruusuvuori [7] • Emil Ruusuvuori [7] 40 1 Vincitore: E. RUUSUVUORI per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 J. Sousa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Luke Bambridge / Jackson Withrow vs [2] John Peers / Michael Venus (non prima ore: 16:30)



ATP Antwerp Luke Bambridge / Jackson Withrow Luke Bambridge / Jackson Withrow 4 5 John Peers / Michael Venus [2] John Peers / Michael Venus [2] 6 7 Vincitori: PEERS / VENUS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Peers / Venus 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 5-7 L. Bambridge / Withrow 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 J. Peers / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 L. Bambridge / Withrow 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Peers / Venus 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 4-3 → 4-4 L. Bambridge / Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Peers / Venus 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-3 → 3-3 L. Bambridge / Withrow 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-3 → 2-3 J. Peers / Venus 15-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 L. Bambridge / Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 1-1 → 1-2 J. Peers / Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Bambridge / Withrow 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Peers / Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Bambridge / Withrow 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 J. Peers / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Bambridge / Withrow 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 4-2 → 4-3 J. Peers / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-1 → 4-2 L. Bambridge / Withrow 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Peers / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 L. Bambridge / Withrow 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 J. Peers / Venus 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 1-0 → 2-0 L. Bambridge / Withrow 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 0-0 → 1-0

ATP Cologne 2 250 | Indoor | e325.61 – 1° Turno

bett1 Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Jordan Thompson vs Gilles Simon



ATP Cologne 2 Jordan Thompson Jordan Thompson 3 5 Gilles Simon Gilles Simon 6 7 Vincitore: G. SIMON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 G. Simon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 5-7 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 df 5-5 → 5-6 G. Simon 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 G. Simon 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 G. Simon 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 G. Simon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Simon 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Simon 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-4 → 3-5 G. Simon 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Simon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 G. Simon 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 G. Simon 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. Yoshihito Nishioka vs Kyle Edmund



ATP Cologne 2 Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 6 6 Kyle Edmund Kyle Edmund 4 0 Vincitore: Y. NISHIOKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 K. Edmund 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 K. Edmund 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 K. Edmund 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 5-3 → 5-4 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 K. Edmund 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Edmund 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Edmund 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. [Q] Egor Gerasimov vs [WC] Daniel Altmaier (non prima ore: 18:00)



4. [9] Marin Cilic vs Steve Johnson



Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [LL] Sumit Nagal vs Miomir Kecmanovic



ATP Cologne 2 Sumit Nagal Sumit Nagal 15 6 6 0 Miomir Kecmanovic • Miomir Kecmanovic 15 4 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 0-2 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 3-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Nagal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-3 → 2-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Nagal 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 S. Nagal 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [LL] Alexei Popyrin vs [8] Adrian Mannarino



