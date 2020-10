ATP Sardegna: Parlano Marco Cecchinato e Lorenzo Musetti. Cecchinato ” Ho impostato bene la partita con Max Sartori”. Musetti ” durante il riscaldamento mi faceva male il braccio e quindi per scendere in campo ho preso un antidolorifico” (con il video delle partite ed il programma di domani)

Marco Cecchinato : “I lucky loser sono sempre pericolosi. Oggi la cosa importante è stata non sottovalutare un avversario con un buon servizio. Sono entrato in campo molto attento, sono stato perfetto in risposta. Lui non ti dà ritmo, pochi scambi. Ho impostato bene la partita con Max Sartori.

“Ero venuto qui fuori dai 100. L’obiettivo nostro era di rientrarci, ora abbiamo raggiunto anche un’altra finale”. E’ passato un anno e mezzo dall’ultima, ma sembra un’eternità”.

FORTE VILLAGE COURT – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Marco Cecchinato vs Laslo Djere

Lorenzo Musetti “Già questa mattina durante il riscaldamento mi faceva male il braccio e quindi per scendere in campo ho preso un antidolorifico che però ha fatto effetto probabilmente per poco più di due set, ma sul 3-1 al terzo ho sentito una fitta davvero dolorosa al gomito. Ho chiesto l’intervento del fisioterapista però il dolore era troppo intenso e ho preferito fermarmi, anche per non aggravare la situazione. Comunque per come stava andando il match, in quel momento il mio avversario si meritava la vittoria”.

“E’ stata indubbiamente una settimana bellissima, piena di prime volte, certo poteva finire leggermente meglio, comunque guardiamo avanti… Ora vado a casa per capire esattamente l’entità del problema e riposarmi, almeno la prossima settimana. Quale è stato il miglior match in questo torneo? Beh, oggi ho disputato un bellissimo primo set, giocando concentrato e solido, tanto che Djere non riusciva a girarsi di diritto e comandavo io lo scambio, poi ho in qualche modo rallentato e lui ha alzato il livello, specie al servizio e con il diritto, e questo mi ha dato fastidio. Magari come livello nell’arco di tutto l’incontro sono stato più continuo contro Andrea Pellegrino, ecco possiamo dire che come prestazione quella è stata la migliore della settimana”.

“Nei nostri piani c’era di allenarmi una settimana sul veloce per adattarmi un po’ al cambio di superficie e poi di giocare qualche torneo indoor, probabilmente il challenger di Amburgo. Ora vedremo con Simone come comportarci anche sulla base dell’entità dell’infortunio, che speriamo non troppo grave.”.