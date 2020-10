ATP Colonia 2: Il Main Draw. Jannik Sinner alla prova Hurkacz. Cecchinato special exempt

ATP Cologne 2 250 | Indoor | e325.610

(1) Zverev, Alexander vs Bye

Verdasco, Fernando vs Millman, John

Qualifier vs Kecmanovic, Miomir

Qualifier vs (8) Mannarino, Adrian

(3) Shapovalov, Denis vs Bye

Thompson, Jordan vs Simon, Gilles

Sandgren, Tennys vs Qualifier

(WC) Sinner, Jannik vs (6) Hurkacz, Hubert

(7) Struff, Jan-Lennard vs (SE) Cecchinato, Marco

Nishioka, Yoshihito vs Edmund, Kyle

Qualifier vs (WC) Altmaier, Daniel

Bye vs (4) Bautista Agut, Roberto

(5) Auger-Aliassime, Felix vs Johnson, Steve

Cilic, Marin vs Davidovich Fokina, Alejandro

(SE) Petrovic, Danilo vs (WC) Murray, Andy

Bye vs (2) Schwartzman, Diego