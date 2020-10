Challenger Ismaning e Istanbul: I risultati completi del Primo Turno di Qualificazione. Arnaboldi al turno finale. Fuori all’esordio Bonadio e Baldi (Video)

Challenger Ismaning CH | Indoor | e44.820- 1° Turno Qualificazione

CH Ismaning Tomas Martin Etcheverry [3] Tomas Martin Etcheverry [3] 5 7 6 Milan Welte Milan Welte 7 6 1 Vincitore: T. ETCHEVERRY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 5-1 → 6-1 M. Welte 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 T. Martin Etcheverry 15-0 40-0 ace ace 3-1 → 4-1 M. Welte 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-0 → 3-1 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 2-0 → 3-0 M. Welte 15-0 15-15 df 30-15 30-30 1-0 → 2-0 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 ace 4-3* ace 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 15-15 30-15 5-6 → 6-6 M. Welte 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 M. Welte 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Welte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 M. Welte 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 3-1 M. Welte 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Welte 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Martin Etcheverry 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 M. Welte 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Welte 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 M. Welte 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 M. Welte 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Welte 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 M. Welte 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. [3] Tomas Martin Etcheverryvs [WC] Milan Welte

2. Matthias Bachinger vs [5] Daniel Masur (non prima ore: 12:30)



CH Ismaning Matthias Bachinger Matthias Bachinger 6 2 3 Daniel Masur [5] Daniel Masur [5] 3 6 6 Vincitore: D. MASUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Masur 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 D. Masur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Bachinger 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 D. Masur 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Bachinger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 D. Masur 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Bachinger 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Masur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Bachinger 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 D. Masur 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-3 → 2-4 D. Masur 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 M. Bachinger 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-2 → 1-3 D. Masur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Bachinger 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 D. Masur 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 D. Masur 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace ace 5-2 → 5-3 M. Bachinger 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D. Masur 0-15 0-30 df 0-40 3-2 → 4-2 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Masur 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 M. Bachinger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Masur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Bachinger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [1] Cedrik-Marcel Stebe vs JC Aragone (non prima ore: 14:00)



CH Ismaning Cedrik-Marcel Stebe [1] Cedrik-Marcel Stebe [1] 6 3 5 JC Aragone JC Aragone 3 6 7 Vincitore: J. ARAGONE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 J. Aragone 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 C. Stebe 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 J. Aragone 0-15 0-30 0-40 df df 4-5 → 5-5 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 J. Aragone 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 J. Aragone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 J. Aragone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Aragone 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Stebe 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Aragone 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 C. Stebe 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Aragone 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 C. Stebe 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 J. Aragone 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Stebe 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Aragone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 C. Stebe 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Aragone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 6-3 J. Aragone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 C. Stebe 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Aragone 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Aragone 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 C. Stebe 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Aragone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Stebe 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

4. [WC] Michael Weindl vs [7] Julian Lenz (non prima ore: 15:30)



CH Ismaning Michael Weindl Michael Weindl 1 2 Julian Lenz [7] Julian Lenz [7] 6 6 Vincitore: J. LENZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Lenz 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Weindl 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 J. Lenz 15-0 ace 40-0 1-4 → 1-5 M. Weindl 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Lenz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 M. Weindl 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 0-2 → 1-2 J. Lenz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 M. Weindl 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Lenz 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 M. Weindl 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 1-4 → 1-5 J. Lenz 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Weindl 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-2 → 1-3 J. Lenz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Weindl 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 J. Lenz 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

CH Ismaning Jack Draper Jack Draper 6 7 Evgeny Karlovskiy [6] Evgeny Karlovskiy [6] 1 5 Vincitore: J. DRAPER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Draper 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 E. Karlovskiy 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 E. Karlovskiy 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Draper 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 E. Karlovskiy 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 J. Draper 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 E. Karlovskiy 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Draper 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Karlovskiy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-1 → 6-1 E. Karlovskiy 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 J. Draper 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Draper 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 2-1 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Draper 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. Jack Drapervs [6] Evgeny Karlovskiy

2. [2] Ulises Blanch vs Lucas Miedler (non prima ore: 12:30)



CH Ismaning Ulises Blanch [2] Ulises Blanch [2] 6 3 4 Lucas Miedler Lucas Miedler 3 6 6 Vincitore: L. MIEDLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Miedler 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 U. Blanch 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 4-4 → 4-5 L. Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 U. Blanch 0-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 U. Blanch 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 L. Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 U. Blanch 30-0 ace ace 1-1 → 2-1 L. Miedler 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 U. Blanch 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 U. Blanch 0-15 15-30 ace 30-30 40-30 2-5 → 3-5 L. Miedler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 U. Blanch 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-4 → 2-4 L. Miedler 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 1-3 → 1-4 U. Blanch 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Miedler 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 U. Blanch 0-15 15-15 30-15 0-1 → 1-1 L. Miedler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 U. Blanch 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Miedler 15-0 15-15 15-30 30-40 4-3 → 5-3 U. Blanch 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Miedler 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 U. Blanch 15-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 L. Miedler 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 U. Blanch 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 U. Blanch 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Alexander Ritschard vs [8] Geoffrey Blancaneaux (non prima ore: 14:00)



CH Ismaning Alexander Ritschard Alexander Ritschard 6 6 Geoffrey Blancaneaux [8] Geoffrey Blancaneaux [8] 4 4 Vincitore: A. RITSCHARD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Ritschard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Ritschard 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Ritschard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Blancaneaux 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-1 → 3-2 A. Ritschard 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-1 → 2-1 A. Ritschard 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Blancaneaux 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Ritschard 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 G. Blancaneaux 0-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Ritschard 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Blancaneaux 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 3-3 → 4-3 A. Ritschard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Blancaneaux 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Ritschard 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Ritschard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [4] Hugo Grenier vs [WC] Johannes Haerteis (non prima ore: 15:30)



CH Ismaning Hugo Grenier [4] Hugo Grenier [4] 6 6 Johannes Haerteis Johannes Haerteis 3 4 Vincitore: H. GRENIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Haerteis 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Haerteis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 H. Grenier 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Haerteis 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 H. Grenier 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Haerteis 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 1-1 → 2-1 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Haerteis 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Haerteis 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 4-3 → 5-3 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Haerteis 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Haerteis 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Grenier 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Haerteis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Grenier 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Challenger Istanbul CH | Cemento | $104.160 – TD Qualificazione

(1)Mackenzie Mcdonald (USA) vs (8)Viktor Galovic (CRO)

Nino Serdarusic (CRO) vs (6)Teymuraz Gabashvili (RUS) [0-1]

(3)Alexey Vatutin (RUS) vs (7)Tristan Lamasine (FRA) [2-1]

(4)Borna Gojo (CRO) vs Andrea Arnaboldi (ITA)

Challenger Istanbul CH | Cemento | $104.160 – 1° Turno Qualificazione

Center Court – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Riccardo Bonadio vs [6] Teymuraz Gabashvili



CH Istanbul Riccardo Bonadio Riccardo Bonadio 2 6 4 Teymuraz Gabashvili [6] Teymuraz Gabashvili [6] 6 3 6 Vincitore: T. GABASHVILI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-5 → 4-6 T. Gabashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Bonadio 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-4 → 4-4 T. Gabashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 T. Gabashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Bonadio 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 T. Gabashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Bonadio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Gabashvili 15-0 30-0 30-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Bonadio 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Gabashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 R. Bonadio 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 T. Gabashvili 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Gabashvili 15-0 15-15 df 30-15 40-30 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Bonadio 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-5 → 2-6 R. Bonadio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 T. Gabashvili 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Bonadio 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 T. Gabashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Bonadio 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Gabashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Bonadio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [4] Borna Gojo vs [WC] Cengiz Aksu



CH Istanbul Borna Gojo [4] Borna Gojo [4] 7 7 Cengiz Aksu Cengiz Aksu 5 5 Vincitore: B. GOJO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 C. Aksu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 C. Aksu 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 B. Gojo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Aksu 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 B. Gojo 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 C. Aksu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 B. Gojo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Aksu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Gojo 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Aksu 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 B. Gojo 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 C. Aksu 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 5-5 → 6-5 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 30-30 4-5 → 5-5 C. Aksu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 B. Gojo 0-15 0-30 df 0-40 3-4 → 3-5 C. Aksu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Gojo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Aksu 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Gojo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Aksu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Gojo 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 C. Aksu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [1] Mackenzie McDonald vs Felipe Meligeni Rodrigues Alves



CH Istanbul Mackenzie McDonald [1] Mackenzie McDonald [1] 3 6 6 Felipe Meligeni Rodrigues Alves Felipe Meligeni Rodrigues Alves 6 1 3 Vincitore: M. MCDONALD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-0 → 5-0 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 M. McDonald 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. McDonald 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-4 → 3-5 F. Meligeni Rodrigues Alves 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Meligeni Rodrigues Alves 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Limak Court – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Koray Kirci vs [7] Tristan Lamasine



CH Istanbul Koray Kirci Koray Kirci 2 2 Tristan Lamasine [7] Tristan Lamasine [7] 6 6 Vincitore: T. LAMASINE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Lamasine 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 K. Kirci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Kirci 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 T. Lamasine 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 K. Kirci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Lamasine 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 K. Kirci 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Lamasine 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 K. Kirci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 T. Lamasine 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. Kirci 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Lamasine 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Kirci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 T. Lamasine 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 K. Kirci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. [2] Filippo Baldi vs Nino Serdarusic



CH Istanbul Filippo Baldi [2] Filippo Baldi [2] 4 6 5 Nino Serdarusic Nino Serdarusic 6 4 7 Vincitore: N. SERDARUSIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 F. Baldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 F. Baldi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 2-3 F. Baldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 N. Serdarusic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Serdarusic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 N. Serdarusic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 5-3 → 5-4 F. Baldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 N. Serdarusic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 F. Baldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 N. Serdarusic 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Baldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 N. Serdarusic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 N. Serdarusic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 N. Serdarusic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 F. Baldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 3-3 → 3-4 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 F. Baldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Serdarusic 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

3. Andrea Arnaboldi vs [5] Pedja Krstin



CH Istanbul Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 2 6 7 Pedja Krstin [5] Pedja Krstin [5] 6 3 6 Vincitore: A. ARNABOLDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 P. Krstin 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 P. Krstin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 4-4 → 4-5 A. Arnaboldi 15-0 30-0 3-4 → 4-4 P. Krstin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 P. Krstin 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 A. Arnaboldi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 P. Krstin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 P. Krstin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Arnaboldi 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Krstin 0-15 0-30 0-40 df 4-3 → 5-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 P. Krstin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Arnaboldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 P. Krstin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-2 → 1-2 P. Krstin 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 40-30 df 0-1 → 0-2 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Krstin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 P. Krstin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 P. Krstin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-3 → 0-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 P. Krstin 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 0-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

CH Istanbul Alexey Vatutin [3] Alexey Vatutin [3] 6 6 Victor Vlad Cornea Victor Vlad Cornea 3 2 Vincitore: A. VATUTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 V. Vlad Cornea 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 V. Vlad Cornea 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Vatutin 15-0 40-0 2-1 → 3-1 V. Vlad Cornea 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 V. Vlad Cornea 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 V. Vlad Cornea 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 V. Vlad Cornea 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 df 40-A 3-2 → 4-2 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 V. Vlad Cornea 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Vatutin 0-15 0-30 df 0-40 2-0 → 2-1 V. Vlad Cornea 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. [3] Alexey Vatutinvs [WC] Victor Vlad Cornea

2. Shuichi Sekiguchi vs [8] Viktor Galovic