WTA Ostrava: Il Tabellone di Qualificazione. Al via Jasmine Paolini

WTA Ostrava – Tabellone di Qualificazione

(1) Kudermetova, Veronika vs Voegele, Stefanie

Paolini, Jasmine vs (8) Rus, Arantxa

(2) Bouzkova, Marie vs Zavatska, Katarina

(WC) Mattek-Sands, Bethanie vs (10) Kasatkina, Daria

(3/WC) Gauff, Cori vs (WC) Cepelova, Jana

Gracheva, Varvara vs (11) Begu, Irina-Camelia

(4) Teichmann, Jil vs Friedsam, Anna-Lena

Juvan, Kaja vs (12) Krejcikova, Barbora

(5) Blinkova, Anna vs Zidansek, Tamara

Bogdan, Ana vs (9) Sorribes Tormo, Sara

(6) Pera, Bernarda vs (WC) Martincova, Tereza

Cirstea, Sorana vs (7) Badosa, Paula

1. [5] Anna Blinkovavs Tamara Zidansek2. [6] Bernarda Peravs [WC] Tereza Martincova3. Kaja Juvanvs [12] Barbora Krejcikova4. [3/WC] Cori Gauffvs [WC] Jana Cepelova5. [WC] Bethanie Mattek-Sandsvs [10] Daria Kasatkina6. [2] Marie Bouzkovavs Katarina Zavatska

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ana Bogdan vs [9] Sara Sorribes Tormo

2. Sorana Cirstea vs [7] Paula Badosa

3. [4] Jil Teichmann vs Anna-Lena Friedsam

4. Varvara Gracheva vs [11] Irina-Camelia Begu

5. [1] Veronika Kudermetova vs Stefanie Voegele

6. Jasmine Paolini vs [8] Arantxa Rus