WTA Limoges Open 2020 cancellato: Le restrizioni della stagione australiana impediscono lo svolgimento del torneo

Il direttore del torneo francese, Pascal Biojout, ha comunicato che l’edizione annuale dell’Open di Limoges non si terrà.

A causa dell’epidemia di coronavirus Tennis Australia ha preso infatti la drastica decisione di sottoporre i tennisti che vogliono partecipare all’Australian Open (il cui inizio delle qualificazioni è previsto per il 12 Gennaio 2021) a una quarantena preventiva, comprensiva dei costi e durante la quale sia possibile allenarsi per tutti coloro che arrivino in Australia in una finestra di 3 giorni intorno alla data del 14 Dicembre prossimo, data in cui da tabellone sarebbe dovuto iniziare l’Open di Limoges.

Dovendo dunque affrontare queste condizioni che comportano la conseguente assenza di moltissime delle top150 e di una ventina di top50 che annualmente partecipavano al torneo, il direttore dell’Open di Limoges non ha trovato altra soluzione che cancellare ineluttabilmente l’edizione 2020, dando appuntamento per quella del 2021.

Il circuito WTA si trova così ulteriormente penalizzato e diminuisce il suo calendario da 3 a 2 tornei per il restante 2020: Upper Austria Ladies Linz con inizio il 7 Novembre e il J&T Banka Ostrava Open che inizierà a giorni.

Un Grazie a Mandrake