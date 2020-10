Nick Kyrgios: “Una volta stavo giocando con Federer e mi sono fatto distrarre da una spettatrice sugli spalti”

Nick Kyrgios ha partecipato questo mercoledì a una sessione di domande e risposte sui social network e si è presentato, come sempre, senza filtri. Il 25enne australiano ha ricordato il giorno in cui si trovava di fronte a Roger Federer e si è fatto distrarre da una bella ragazza sugli spalti.

“Era la Laver Cup del 2017. Ho guardato negli stand di Praga e lì c’era una bella ragazza. È incredibile. Non riuscivo a smettere di pensare a lei ed a un modo per chiederle di uscire, uscire per cena. Impazzisco per le donne dell’Est. Alla fine ho speso quella sera per lei la metà del mio premio in denaro”, ha dichiarato su Instagram.

Kyrgios, ricordiamo in passato, ha frequentato due tenniste dell’est: Ajla Tomljanovic (naturalizzata australiana) e Anna Kalinskaya.