ATP Sardegna: I risultati completi del Secondo Turno. Marco Cecchinato è ai quarti di finale

Marco Cecchinato conquista i quarti di finale nel torneo ATP 250 di Sardegna.

Il siciliano, n.103 ATP, in gara con una wild card, ha sconfitto al secondo turno lo statunitense Tommy Paul, 23enne di Voorhees, New Jersey, n.58 ATP e settima testa di serie con il risultato di 76 (1) 64 dopo 1 ora e 27 minuti di partita.

il siciliano avanti per 5 a 2 nel primo set, nel nono gioco, complici un drop-shot sbagliato dall’azzurro ed un net molto americano, mette a segno il contro-break e poco dopo lo riaggancia sul 5 pari. A decidere è il tie-break: Marco ritrova la concentrazione e vola sul 6-0 e poi se lo aggiudica per 7 punti a 1.

Nel primo game del secondo Marco toglie la battuta a Paul che pure era in vantaggio 40-15, poi difende il break nel gioco successivo annullando una palla del contro-break al termine di uno scambio durissimo e sale 2-0. Il vantaggio è sufficiente a Cecchinato per marciare spedito verso la vittoria, senza annullare break point e chiudendo l’incontro per 6-4.

Ai quarti di finale sfiderà Ramos-Vinolas (4) o Moutet.

ATP Sardinia 250 | Terra | e271.345 – 2° Turno

FORTE VILLAGE COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Yannick Hanfmann vs [3] Casper Ruud



ATP Sardinia Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 6 6 Casper Ruud [3] Casper Ruud [3] 2 1 Vincitore: Y. HANFMANN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Ruud 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 C. Ruud 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 C. Ruud 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Y. Hanfmann 1-0 → 2-0 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

2. [WC] Lorenzo Musetti vs [Q] Andrea Pellegrino



ATP Sardinia Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 6 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 2 1 Vincitore: L. MUSETTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Musetti 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-1 → 6-1 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [WC] Marco Cecchinato vs [7] Tommy Paul



ATP Sardinia Marco Cecchinato Marco Cecchinato 7 6 Tommy Paul [7] Tommy Paul [7] 6 4 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Paul 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-0 → 2-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 6-6 → 7-6 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-3 → 5-4 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. [4] Albert Ramos-Vinolas vs Corentin Moutet (non prima ore: 15:00)



ATP Sardinia Albert Ramos-Vinolas [4] Albert Ramos-Vinolas [4] 0 6 3 Corentin Moutet • Corentin Moutet 15 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Moutet 15-0 3-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 C. Moutet 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-0 → 4-0 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

SARDEGNA COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Simone Bolelli / Maximo Gonzalez vs Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori



ATP Sardinia Simone Bolelli / Maximo Gonzalez [4] Simone Bolelli / Maximo Gonzalez [4] 6 6 Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori 2 4 Vincitori: BOLELLI / GONZALEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Sonego / Vavassori 0-15 0-30 df 0-40 5-4 → 6-4 S. Bolelli / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 L. Sonego / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Bolelli / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Sonego / Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 S. Bolelli / Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Sonego / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Bolelli / Gonzalez 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 1-1 → 2-1 L. Sonego / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 S. Bolelli / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Sonego / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 S. Bolelli / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 L. Sonego / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Bolelli / Gonzalez 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Sonego / Vavassori 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 3-1 S. Bolelli / Gonzalez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 L. Sonego / Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Bolelli / Gonzalez 40-15 0-0 → 1-0

2. [3] Marcus Daniell / Philipp Oswald vs [2] John Peers / Michael Venus (non prima ore: 11:30)