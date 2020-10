Fabio Fognini: “Ho un po’ di tosse, febbre e mal di testa. Mi rimetterò presto”

La notizia della positività al Covid-19 da parte di Fabio Fognini ha fatto rapidamente il giro del mondo. Il tennista italiano, costretto a ritirarsi a poche ore dal suo esordio in singolare nel torneo ATP 250 di Sardegna (avrebbe dovuto affrontare lo spagnolo Carballes Baena al secondo turno dopo aver beneficiato di un bye in qualità di prima testa di serie), ha così commentato la vicenda attraverso una “storia” pubblicata su Instagram: “Ragazzi, devo comunicarvi che questa mattina sono risultato positivo al Covid-19. I sintomi sono molto lievi, un po’ di tosse e febbre, mal di testa… ma purtroppo è arrivata questa brutta notizia. Sono già in isolamento e sono convinto che mi rimetterò molto presto. Vi abbraccio tutti“.

Ricordiamo che il giocatore ligure è sceso in campo nel tardo pomeriggio di ieri in doppio al fianco di Lorenzo Musetti: il classe 2002 sarà tra i primi a sottoporsi al tampone, in caso di positività allora sarebbe costretto a rinunciare alla sfida di secondo turno con il connazionale Andrea Pellegrino.